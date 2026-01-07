Размер шрифта
Британия помогала задерживать танкер под российским флагом

Британия по просьбе США оказала помощь в задержании танкера «Маринера»
US European Command/X/Reuters

Великобритания по просьбе правительства США оказала помощь в задержании танкера «Маринера», перевозящего нефть под российским флагом. Об этом сообщило Минобороны Королевства, передает ТАСС.

ВС страны задействовали разведывательные самолеты для отслеживания судна. Ранее The Times писала, что Великобритания, Ирландия, США и Франция задействовали авиацию для наблюдения за «Маринера» в Атлантическом океане.

Вечером 7 января EUCOM сообщило о задержании судна M/V Bella 1 («Маринер»). Танкер под российским флагом арестовали в Северной Атлантике. Его отследил береговой катер USCGC Munro. До момента захвата судно находилось примерно в 200–300 км к югу от побережья Исландии, оно направлялось в сторону Мурманска.

США обвинили «Маринер» в нарушении санкций, связанных с перевозкой нефти из Венесуэлы. Кроме того, американские военные задержали танкер Sophia в Карибском море.

Ранее в Минтрансе России обвинили США в нарушении Конвенции ООН при захвате танкера.

