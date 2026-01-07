Собор Пресвятой Богородицы — 2026: история и традиции праздника

Когда празднуют Собор Пресвятой Богородицы в 2026 году, что можно и что нельзя делать в этот день

На следующий день после Рождества Христова православные чтут Пресвятую Богородицу, благодаря которой Сын Божий пришел в этот мир, а также святых, приближенных к Иисусу. В храмах проходят праздничные богослужения с молитвами к Божией Матери. Когда отмечают Собор Пресвятой Богородицы в 2026 году и какие традиции связаны с этим праздником — в материале «Газеты.Ru».

Когда отмечают Собор Пресвятой Богородицы

По церковным традициям, после каждого великого праздника на следующий день чтят тех, кто послужил этому событию. Поэтому ежегодно 8 января, в первый день попразднства Рождества, верующие вспоминают Деву Марию, через которую Сын Божий пришел в мир, рассказал «Газете.Ru» священник, клирик московского храма Живоначальной троицы у Салтыкова моста Николай Конюхов.

В Рождество мы почитаем самого Спасителя, но было бы неправильно не вспомнить о той, через кого он воплотился. 8 января мы чествуем Деву Марию, при помощи которой произошло это великое чудо. Николай Конюхов клирик московского храма Живоначальной троицы у Салтыкова моста

В 2026 году Собор Пресвятой Богородицы выпадает на четверг .

История праздника

Обычай особого почитания Богоматери сразу после Рождества Христова зародился в первые века христианства. Святые Епифаний Кипрский, Амвросий Медиоланский и блаженный Августин почитали Богоматерь еще в IV веке. Официальное закрепление празднования на следующий день после Рождества Христова произошло позднее и было утверждено на VI Вселенском Соборе, который проходил в Константинополе в 680–681 годах.

Кстати, название «Собор» (от старославянского «собрание», «сход») указывает на то, что в этот день совершается общее, соборное чествование не только самой Богородицы, но и ее родственников , а также святых, связанных с событиями Рождества.

Таким образом, в этот день вместе с Девой Марией Церковь вспоминает:

Святого Иосифа Обручника, 80-летнего старца, избранного хранить девство и оберегать Богородицу.

Витраж (19 век) с изображением Святого Иосифа, держащего на руках младенца Иисуса Христа Joan Sutter/Shutterstock/FOTODOM

Царя Давида как предка Господа Иисуса Христа по плоти — Мессия должен был произойти из его рода.

как предка Господа Иисуса Христа по плоти — Мессия должен был произойти из его рода. Святого Иакова, названного братом Господним, который был сыном Иосифа Обручника от первого брака, он сопровождал Святое Семейство при бегстве в Египет и впоследствии стал первым епископом Иерусалимской Церкви.

Житие Пресвятой Девы Марии

Родители Богородицы — благочестивый Иоаким и его супруга Анна. У пары не было детей, что считалось в ветхозаветном Израиле практически Божьим наказанием. Однажды Иоакима даже изгнали из Иерусалимского храма, когда он принес туда жертву, — бездетного посчитали недостойным. В глубокой скорби он удалился в пустыню для молитвы, Анна обратилась к Господу дома. Бог услышал их мольбы, и у пары в преклонном возрасте родилась дочь, которую назвали Марией.

В три года девочку привели в Иерусалимский храм. Случилось чудо: она без помощи взрослых самостоятельно взошла по высоким ступеням, где ее встретил первосвященник Захария (отец будущего Иоанна Крестителя). Согласно преданию, он ввел Марию во святая святых храма — место, куда даже сам входил лишь раз в году.

До 12 лет Мария жила и воспитывалась при Иерусалимском храме среди других благочестивых дев. Ее дни проходили за молитвой, чтением Священного Писания и рукоделием. По обычаю в 18 лет ее должны были выдать замуж, но она захотела принять обет безбрачия и посвятить себя Богу. Тогда Марию обручили с пожилым праведным вдовцом Иосифом, чтобы сохранить ее чистоту.

Когда Дева Мария, будучи обрученной, рукодельничала, к ней явился архангел Гавриил и сказал: «Радуйся, Благодатная! Господь с Тобою; благословенна Ты между женами… Ты обрела благодать у Бога; и вот, зачнешь во чреве, и родишь Сына, и наречешь Ему имя: Иисус. Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего» (Евангелие от Луки, 1:28, 30-32). Так она узнала, что станет матерью Иисуса Христа.

Kara Gebhardt/Shutterstock/FOTODOM

Традиции и обычаи праздника

8 января верующие собираются на праздничную литургию, где звучат песнопения, прославляющие Богородицу. По словам Николая Конюхова, в этот день в храмах совершается особая служба — она проходит утром. После нее идет литургия, которая славит Богородицу и святых, связанных с Рождеством.

На Руси в этот день было принято чествовать рожениц и повивальных бабок (акушерок), что связано с почитанием материнства, олицетворенного в Богородице. В народе праздник так и называли — Бабьи каши, или День повитух. Женщины в праздник пекли пироги и хлеб. После их несли в церковь для освящения. Семья с детьми шла в гости к повитухе, которая принимала роды, одаривала ее и угощала специально сваренной кашей (чаще пшеничной). Считалось, что это принесет здоровье детям.

Erman Gunes/Shutterstock/FOTODOM

Молитва Пресвятой Богородице

Как пояснил священник, Дева Мария для христиан — самая великая святая, чистая, светлая. По преданиям, она была очень доброй и всех утешала. Поэтому православные верят, что Богородица обязательно услышит их молитвы.

Тропарь, глас 4

Пречистая Богомати, Богородице, Собор Твой честный украшен многоразличными добротами, дары Ти приносят, Госпоже, многи мирстии людие, узы наша грешныя раздери Своею милостию и спаси души наша.

Кондак, глас 6

Иже прежде денницы от Отца без матере родивыйся, на земли без отца воплотися днесь из Тебе. Темже звезда благовествует волхвом, Ангели же с пастырьми поют несказанное Рождество Твое, Благодатная.

Молитва Пресвятой Богородице

Царице моя Преблагая, надеждо моя Богородице, приятелище сирых и странных предстательнице, скорбящих радосте, обидимых покровительнице! Зриши мою беду, зриши мою скорбь, помози ми яко немощну, окорми мя яко странна. Обиду мою веси, разреши ту, яко волиши: яко не имам иныя помощи разве Тебе, ни иныя предстательницы, ни благия утешительницы, токмо Тебе, о Богомати, яко да сохраниши мя и покрыеши во веки веков. Аминь.

Alex_Po/Shutterstock/FOTODOM

Собор Пресвятой Богородицы плавно продолжает празднование Рождества Христова. И мы на протяжении нескольких дней можем окунуться в атмосферу радости, света и любви. Николай Конюхов клирик московского храма Живоначальной троицы у Салтыкова моста

Что можно и что нельзя делать в этот день

В этот день действуют традиционные для церковных праздников правила.

Что можно делать:

Посещать богослужения в храмах. Верующие могут помолиться Богородице и попросить ее заступничества.

Собираться с семьей за праздничным столом в продолжение рождественских дней.

Совершать добрые дела, проявлять милосердие и заботу о близких. Священники напоминают, что после службы хорошо сделать хотя бы одно доброе дело.

Почтить материнство, поздравить молодых мам.

Заниматься тяжелым физическим трудом и рутинной работой. Традиционно в церковные праздники стоит воздержаться от бытовых дел и посвятить этот день близким и молитвам.

Ссориться, конфликтовать, сквернословить.

Гадать — церковь отрицательно относится к гаданиям в любые дни, включая Святки.

Богородичные праздники Дни годового богослужебного круга, установленные в честь Пресвятой Богородицы, называются Богородичными праздниками. В их числе — четыре двунадесятых (важнейших в православии) праздника. • 7 апреля — Благовещение Пресвятой Богородицы.

• 28 августа — Успение Пресвятой Богородицы.

• 21 сентября — Рождество Пресвятой Богородицы.

• 4 декабря — Введение во храм Пресвятой Богородицы.