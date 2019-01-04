Скрипали и выборы на Украине: в ФРГ задали вопросы к России

Отношения Москвы и Берлина останутся сложными в новом году — у двух стран существует мало вариантов для компромисса ввиду предстоящих выборов на Украине, рассказал координатор правительства ФРГ по сотрудничеству с Россией Дирк Визе в интервью изданию Pfälzische Merkur.

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«У нас будут интенсивные контакты с Москвой. Петербургский диалог пройдет в июле, объявленный год науки и высшего образования в целом также открывает множество возможностей для сотрудничества. Но я скептически отношусь к решению важных вопросов по отношениям с Россией. Мы будем испытывать неудачи», — сказал дипломат.

Также, он рассказал про позиции ФРГ и РФ по основным международным проблемам, например – по отравлению в британском городе Солсбери бывшего полковника ГРУ Минобороны России Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, в котором Запад обвиняет Москву, а российская сторона отвергает обвинения и указывает на отсутствие доказательств этого. Также он упомянул задержание сотрудниками ФСБ РФ украинских кораблей и моряков за незаконное пересечение российской границы в Керченском проливе.

«Сложно делать прогноз. Но оглядка на прошедший год показывает, что политика России может быть непредсказуемой: у нас был случай с отравленным экс-агентом Скрипалем. Затем Москва вернулась к наращиванию вооружений, Договор о ракетах средней и меньшей дальности грозит быть расторгнутым. Это основные темы для нас в нынешнем году. Напомню еще про опасный инцидент в Азовском море. Вот почему я говорю: в этом году в отношениях с Россией будут и неудачи», — указал Визе.

При этом он указал, что Запад может ослабить антиросийские санкции – если будет прогресс в переговорах по ситуации в Донбассе.

«Если Минский процесс покажет позитивное развитие — Германия все еще работает с Францией над этим — тогда возможно облегчение санкций.

Но постоянного перемирия по-прежнему нет. Это первый пункт Минского соглашения. Даже договоренность о прекращении огня в рамках православного Рождества, согласованная в рамках ОБСЕ, была нарушена в первый день. Это показывает, насколько сложно добиться прогресса», — подчеркнул немецкий политик.

Неделей ранее президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Главы государства обстоятельно рассмотрели тематика сирийского конфликта с акцентом на реализацию решений четырехстороннего (Россия — Турция — Германия — Франция) саммита, прошедшего 27 октября прошлого года в Стамбуле.

Российский лидер подчеркнул, что проведенная странами — гарантами Астанинского процесса работа по формированию списка членов Конституционного комитета создает условия для достижения долгосрочного и надежного урегулирования в Сирии.

В ходе разговора обсуждался также вопрос, касающийся планов США вывести свои войска из Сирии. Кроме того, состоялся обмен мнениями по ситуации, сложившейся в результате украинской провокации в Керченском проливе 25 ноября. Лидеры двух стран также поздравили друг друга с Новым годом.

В тот же день председатель Госдумы РФ

Вячеслав Володин предостерег европейских политиков от заявлений относительно ситуации вокруг задержания участников провокации ВМСУ в районе Керченского пролива.

Спикер Госдумы РФ ответил Ангеле Меркель и президенту Франции Эммануэлю Макрону, вступившимся за украинских моряков, напомнив, что вмешиваться в процесс правосудия недопустимо, передает ФАН.

«Идет следствие, решение должен вынести суд. Мы должны жить в едином правовом пространстве, думаю, что лидерам двух демократических европейских стран хорошо известно, что вмешательство кого бы то ни было в процесс правосудия — это не просто недопустимо, но и может быть предметом внимания правоохранительных органов», — указал парламентарий.

В середине прошлого месяца стало известно, что Германия поддержит продление санкций в отношении России на предстоящем саммите Европейского Союза. С таким заявление Ангела Меркель выступила в бундестаге. Она отметила, что Берлин «не приемлет фактических претензий на Азовское море» со стороны Москвы, имея в виду инцидент с украинскими кораблями в Керченском проливе, передает НСН.