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Любыми средствами: во взрыве в Донецке нашли пиар

В сети появилось видео с места взрыва на съезде компартии в Донецке

Взрыв в Донецке мог быть инсценирован и сделан в качестве пиар-хода для кандидата на пост главы самопровозглашенной Донецкой народной республики от местной компартии Игоря Хакимзянова, сообщил Донецкому агентству новостей источник в правоохранительных органах ДНР. Собеседник агентства также отметил, что обстоятельства произошедшего будет изучать следствие.

Покушение на кандидата на пост главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) от местной компартии Игоря Хакимзянова могло быть инсценировано, рассказал Донецкому агентству новостей источник в правоохранительных органах ДНР.

Как отметил собеседник агентства, есть некоторые оперативные данные, согласно которым Хакимзянов посчитал такую ситуацию хорошим пиар-ходом. Он мог предположить, что «небольшое покушение» могло добавить ему известности.

Расследованием произошедшего займутся соответствующие органы, отметил источник. «Мы не могли ожидать, что это будет сделано таким образом, ведь пострадали люди, в то время как он не пострадал», — подчеркнул представитель правоохранительных органов.

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В то же время есть информация и о том, что в результате взрыва Игорь Хакимзянов все же получил травмы в виде ожогов. Об этом заявил журналистам глава Компартии ДНР Борис Литвинов. «Игорь Хакимзянов получил ожоги, их характер сейчас устанавливается. Но он в сознании. Угрозы жизни нет», — отметил Литвинов.

Взрыв прогремел 29 сентября в Донецке в трехэтажном здании в Куйбышевском районе на съезде Коммунистической партии ДНР. В сети появилось видео с места происшествия. В результате детонации пострадали четыре человека, среди которых, помимо Хакимзянова, также оказалась и секретарь горкома партии Ирина Якина.

Обстоятельства произошедшего в данный момент выясняются, на месте происшествия работают эксперты. Как рассказали в пресс-службе МВД ДНР, взрыв, вероятно, произошел в результате детонации безоболочного взрывного устройства.

«В дежурную часть Куйбышевского районного отдела полиции поступило сообщение о том, что по улице Хлебодарная, 103 в офисном здании произошел взрыв. По указанному адресу проходил съезд компартии ДНР. По предварительным данным, сработало безоболочное взрывное устройство (100-150 г в тротиловом эквиваленте)», — приводит Донецкое агентство новостей данные ведомства.

Коммунистическая партия ДНР провозглашает себя одной из главных партий в республике. Ее первый секретарь Борис Литвинов до событий 2014 года являлся руководителем донецкой районной ячейки Коммунистической партии Украины, а с 23 июля по 14 ноября 2014 года занимал должность председателя верховного совета ДНР.

Месяц назад в ДНР произошел еще один взрыв, который привел к куда более трагичным последствиям. 31 августа в кафе «Сепар» на бульваре Пушкина в Ворошиловском районе Донецка в результате взрыва в возрасте 42 лет погиб экс-глава ДНР Александр Захарченко. Он получил тяжелое ранение, после чего скончался в больнице. «Скончался от тяжелого ранения в голову. Взрывом повреждена большая площадь. Данное ранение не совместимо с жизнью», — констатировали медики.

Серьезно пострадали и двое спутников Захарченко — вице-премьер, министр доходов и сборов республики Александр Тимофеев и девушка. Их госпитализировали сразу после произошедшего. Отмечается, что в результате взрыва пострадали 11 человек.

По некоторой информации, бомба, унесшая жизнь Александра Захарченко, могла находиться в одном из осветительных приборов в кафе, например в торшере или люстре. Предположительно, ее привели в действие телефонным звонком, отмечается в газете «Коммерсант».

Вероятных сообщников убийц представители правоохранительных органов самопровозглашенной республики искали среди ближайшего окружения Захарченко. Это объясняется тем, что точная информация о маршрутах его передвижения была у довольно узкого круга людей.

В середине сентября временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин заявил, что задержанный по обвинению в причастности к убийству Александра Захарченко является сотрудником Службы безопасности Украины (СБУ). «Один человек задержан, который дал полную раскладку, показания», — подчеркнул Пушилин.

К взрыву, по его словам, причастны не только сотрудники СБУ, но и западные спецслужбы. Пушилин объяснил, что в процессе работы спецслужб и исследования остатков взрывного устройства были «выявлены высокие технологии, не применяемые ранее СБУ».

Он отметил, что это свидетельствует о помощи со стороны Запада, и у правоохранителей ДНР «есть понимание, кто это сделал».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал гибель главы ДНР в результате взрыва в кафе провокацией. По его мнению, организовали эту провокацию для того, чтобы сорвать Минские договоренности по урегулированию конфликта в Донбассе. «Это провокация, откровенная, направленная на срыв выполнения Минских договоренностей. Они, правда, и так не выполнялись киевскими властями», — заметил Лавров.

Российский министр также отметил, что в ближайшее время о встречах в нормандском формате, на которых настаивают некоторые европейские страны, не может идти речь, потому что данный прецедент необходимо серьезно проанализировать. «Мы этим сейчас занимаемся», — сообщил министр.