Любыми средствами: во взрыве в Донецке нашли пиар

Покушение на кандидата на пост главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) от местной компартии Игоря Хакимзянова могло быть инсценировано, рассказал Донецкому агентству новостей источник в правоохранительных органах ДНР.

Как отметил собеседник агентства, есть некоторые оперативные данные, согласно которым Хакимзянов посчитал такую ситуацию хорошим пиар-ходом. Он мог предположить, что «небольшое покушение» могло добавить ему известности.

Расследованием произошедшего займутся соответствующие органы, отметил источник. «Мы не могли ожидать, что это будет сделано таким образом, ведь пострадали люди, в то время как он не пострадал», — подчеркнул представитель правоохранительных органов.

Реклама

В то же время есть информация и о том, что в результате взрыва Игорь Хакимзянов все же получил травмы в виде ожогов. Об этом заявил журналистам глава Компартии ДНР Борис Литвинов. «Игорь Хакимзянов получил ожоги, их характер сейчас устанавливается. Но он в сознании. Угрозы жизни нет», — отметил Литвинов.

Взрыв прогремел 29 сентября в Донецке в трехэтажном здании в Куйбышевском районе на съезде Коммунистической партии ДНР. В сети появилось видео с места происшествия. В результате детонации пострадали четыре человека, среди которых, помимо Хакимзянова, также оказалась и секретарь горкома партии Ирина Якина.

Обстоятельства произошедшего в данный момент выясняются, на месте происшествия работают эксперты. Как рассказали в пресс-службе МВД ДНР, взрыв, вероятно, произошел в результате детонации безоболочного взрывного устройства.

«В дежурную часть Куйбышевского районного отдела полиции поступило сообщение о том, что по улице Хлебодарная, 103 в офисном здании произошел взрыв. По указанному адресу проходил съезд компартии ДНР. По предварительным данным, сработало безоболочное взрывное устройство (100-150 г в тротиловом эквиваленте)», — приводит Донецкое агентство новостей данные ведомства.

Коммунистическая партия ДНР провозглашает себя одной из главных партий в республике. Ее первый секретарь Борис Литвинов до событий 2014 года являлся руководителем донецкой районной ячейки Коммунистической партии Украины, а с 23 июля по 14 ноября 2014 года занимал должность председателя верховного совета ДНР.

Месяц назад в ДНР произошел еще один взрыв, который привел к куда более трагичным последствиям. 31 августа в кафе «Сепар» на бульваре Пушкина в Ворошиловском районе Донецка в результате взрыва в возрасте 42 лет погиб экс-глава ДНР Александр Захарченко. Он получил тяжелое ранение, после чего скончался в больнице. «Скончался от тяжелого ранения в голову. Взрывом повреждена большая площадь. Данное ранение не совместимо с жизнью», — констатировали медики.

Серьезно пострадали и двое спутников Захарченко — вице-премьер, министр доходов и сборов республики Александр Тимофеев и девушка. Их госпитализировали сразу после произошедшего. Отмечается, что в результате взрыва пострадали 11 человек.

По некоторой информации, бомба, унесшая жизнь Александра Захарченко, могла находиться в одном из осветительных приборов в кафе, например в торшере или люстре. Предположительно, ее привели в действие телефонным звонком, отмечается в газете «Коммерсант».

Вероятных сообщников убийц представители правоохранительных органов самопровозглашенной республики искали среди ближайшего окружения Захарченко. Это объясняется тем, что точная информация о маршрутах его передвижения была у довольно узкого круга людей.

В середине сентября временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин заявил, что задержанный по обвинению в причастности к убийству Александра Захарченко является сотрудником Службы безопасности Украины (СБУ). «Один человек задержан, который дал полную раскладку, показания», — подчеркнул Пушилин.

К взрыву, по его словам, причастны не только сотрудники СБУ, но и западные спецслужбы. Пушилин объяснил, что в процессе работы спецслужб и исследования остатков взрывного устройства были «выявлены высокие технологии, не применяемые ранее СБУ».

Он отметил, что это свидетельствует о помощи со стороны Запада, и у правоохранителей ДНР «есть понимание, кто это сделал».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал гибель главы ДНР в результате взрыва в кафе провокацией. По его мнению, организовали эту провокацию для того, чтобы сорвать Минские договоренности по урегулированию конфликта в Донбассе. «Это провокация, откровенная, направленная на срыв выполнения Минских договоренностей. Они, правда, и так не выполнялись киевскими властями», — заметил Лавров.

Российский министр также отметил, что в ближайшее время о встречах в нормандском формате, на которых настаивают некоторые европейские страны, не может идти речь, потому что данный прецедент необходимо серьезно проанализировать. «Мы этим сейчас занимаемся», — сообщил министр.