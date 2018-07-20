«Фейковая» революция: что в Италии думают о евромайдане

Произошедший на Украине в 2014 году так называемый «евромайдан» был оплаченной из-за рубежа псевдореволюцией, заявил вице-премьер Италии Маттео Сальвини. При этом референдум в Крыму, по итогам которого полуостров воссоединился с Россией, он, наоборот, считает легальным. «Сравните референдум с фейковой революцией на Украине, которая по своей сути была псевдореволюцией, спонсируемой другими странами», — отметил он в интервью The Washington Post.

Сальвини также выразил несогласие с утверждением журналиста о «фейковости» референдума, в котором, напомнил он, 90% жителей региона проголосовали за присоединение Крыма к России.

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Напомним, что крымские власти приняли решение провести референдум по вопросу воссоединения полуострова с Россией после произошедшего в Киеве в феврале 2014 года государственного переворота. За вхождение Крыма в состав РФ проголосовали, соответственно, 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя. 18 марта президент России Владимир Путин подписал договор о принятии в состав страны Республики Крым и Севастополя на правах субъектов федерации. Через три дня его ратифицировало Федеральное собрание. Впрочем, даже весьма убедительные итоги референдума не заставили Киев и западные страны признать Крым частью России.

Возвращаясь к интервью Сальвини The Washington Post, стоит отметить, что он в очередной раз выступил за снятие санкций с РФ, поскольку считает, что они «оказались бесполезными и <...> нанесли ущерб итальянскому экспорту». Кстати, итальянский политик известен именно своей пророссийской позицией. Он не раз называл Владимира Путина «политиком номер один» и уже не впервые выступает за отмену антироссийских санкций.

Последний раз Сальвини говорил об этом 16 июля. Тогда он заявил, что власти Италии планируют до конца года поставить в Брюсселе вопрос об отмене антироссийских санкций. По его мнению, эти ограничения не приносят пользы итальянской экономике. «В течение этого года в Брюсселе мы поставим вопрос о пересмотре подобной неэффективной политики», — подчеркнул он.

Политик также отметил, что Россия и Италия уже возобновили хорошие отношения в сфере культуры, торговли, промышленности и безопасности.

Поддерживает его в этом вопросе и председатель совета министров Италии Джузеппе Конте. 27 июня он высказался против автоматического продления антироссийских санкций. «Ничего не должно происходить автоматически в том, что касается санкций в отношении России. Санкции — это средство, а не цель», — заявил Конте.

Также он говорил, что работает над снятием санкций с России. К тому, же он поддерживает президента США Дональда Трампа в желании вернуть Россию в состав G7.

В то же время Евросоюз пока не спешит снимать с России санкции, а, наоборот, продлевает их. Так, после саммита ЕС, на котором Франция и Германия «проинформировали остальных глав государств и правительств о ходе реализации минских соглашений», власти Евросоюза продлили нацеленные на секторы российской экономики санкции до 31 января 2019 года. Со стороны Лондона было предложение пролонгировать эти ограничения не на шесть месяцев, а на целый год, однако она не нашла поддержки у иностранных коллег.

Ранее решение о продлении антироссийских санкций совет Евросоюза принял 12 марта. В соответствии с введенными ограничениями, активы определенных компаний и физических лиц, которых Евросоюз обвиняет в причастности к нарушению суверенитета и территориальной целостности Украины, должны были заморозиться. Об этом сообщили на сайте Совета Евросоюза. Согласно опубликованному документу, срок действия санкций продлен до 15 сентября 2018 года. «Оценка ситуации не оправдывает внесения изменений в режим санкций», — подчеркнули в сообщении Совета ЕС.

В результате под санкциями остаются российские граждане и представители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народной республик (ДНР и ЛНР). В том же списке указаны и названия общественных организаций и компаний, ведущих свою деятельность либо в ДНР и ЛНР, либо в не признанном Евросоюзом российским Крыму.

Изначально санкции в отношении обвиняемых в нарушении суверенитета Украины физических и юридических лиц были введены властями Евросоюза в 2014 году. С того момента срок действия этих ограничений неоднократно был продлен. Попавших под санкции лиц при этом с каждым разом становится все больше. В данный момент ограничения накладываются на многих известных в России политических и государственных деятелей. Введенные против них санкции предполагают запрет на их въезд на территорию ЕС.