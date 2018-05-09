США предрекли возвращение Крыма Украине

Россия вернет Украине Крым «точно так же, как СССР вернул независимость странам Балтии», уверен спецпредставитель Госдепартамента США в Киеве Курт Волкер. Он заявил, что Кремль «говорит о Крыме одни вещи», Запад и Киев — другие, но в итоге время покажет, что «произойдет в перспективе», передает RT.

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Спецпредставитель США сравнил ситуацию вокруг Крыма с «оккупацией Прибалтики Советским Союзом на протяжении десятков лет — но в итоге все изменилось».

На Западе действия СССР в странах Прибалтики оцениваются как оккупация с последующей аннексией. Совет Европы в своих резолюциях неоднократно называл процесс вхождения прибалтийских государств в состав СССР оккупацией, насильственным включением в состав государства и аннексией. РСФСР в 1991 признала действия Москвы в 1940 году как аннексию суверенных государств, но

официальная позиция МИД РФ гласит, что присоединение Прибалтики к СССР не противоречило нормам международного права по состоянию на 1940 год, а также что вхождение этих стран в состав СССР получило официальное международное признание — на Ялтинской и Потсдамской конференциях.

Также Курт Волкер заявил, что «крымский вопрос» является довольно сложной проблемой.

Давление санкций на Российскую Федерацию будет продолжаться до тех пор, подчеркнул Волкер, пока Москва «не вернет Крым Украине».

Пользователи интернета высмеяли слова Волкера, пишет ФАН. Один из них счел, что Волкер «подтвердил главную цель США», и напомнил дипломату из Вашингтона, что «когда пытаешься откусить кусок, который не можешь пережевать», то есть «огромная вероятность подавиться», чего он «Волкеру и США в целом желает».

Напомним, что 8 мая в Брюсселе прошла встреча послов всех 28 стран-членов Европейского союза. Как сообщает НСН, дипломаты ЕС обсудили и одобрили введение новых антироссийских санкций и направили проект на рассмотрение Советом ЕС.

Причина новых санкций — проведение выборов президента Российской Федерации в 2018 году на территории спорного полуострова.

16 апреля Курт Волкер призвал страны Евросоюза ужесточить санкции против России.

«Надо сохранять санкции в силе и обдумывать вопрос об их усилении, если Россия будет продолжать движение по нынешнему пути. Мы их усилили, приняв меры против лиц, весьма близких к президенту Путину. Было бы очень полезно видеть, что ЕС присоединится к нам», — подытожил спецпредставитель США.

2 мая Украина решила ввести аналогичные США санкции против российских предпринимателей и продлить ранее введенные Киевом ограничительные меры, заявил украинский президент Петр Порошенко.

Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины под председательством президента Порошенко в среду «рассмотрел решение о введении санкций против России, а также вопрос продолжения санкций, которые были введены в связи с незаконной аннексией Крыма, санкций, которые были связаны с агрессией Российской Федерации против суверенного и независимого Украинского государства».

Напомним, что Республика Крым и город Севастополь вошли в состав России на правах субъектов федерации в начале весны 2014 года по итогам общенародного референдума. Украина, США и страны ЕС результатов референдума не признали и продолжают до сих пор считать Крым «временно оккупированной территорией Украины».

При этом в пользу воссоединения Крыма с Россией высказались более 96% жителей полуострова и более 95% севастопольцев.

Также президент Российской Федерации Владимир Путин неоднократно заявлял, что «крымчане выразили свое мнение [по вопросу воссоединения с Россией] на референдуме» и вопрос представляется Кремлю закрытым с точки зрения мировой истории.

США же критикуют возвращение Крыма в Россию.

Так, накануне выборов президента России 18 марта 2018 года пресс-секретарь Госдепа США Хизер Науэрт осудила поездку кандидата в президенты Владимира Путина в Крым. В заявлении Госдепа также сообщается о «нелегитимном характере» присоединения полуострова к России, а сам текст озаглавлен буквально «Крым — это Украина».

Представитель Госдепа отметила, что «Путин в ходе предвыборного митинга в Крыму в очередной раз повторил полные фальши притязания России на украинскую территорию» и подтвердил «вопиющее несоблюдение и пренебрежение международными правовыми нормами» со стороны Москвы. В американском внешнеполитическом ведомстве добавили, что Россия не уважает территориальную целостность суверенных и соседних государств.

В ответ на эти нападки

в посольстве России в Вашингтоне заявили, что с такой риторикой американские власти пытаются оказать влияние на внутриполитические дела РФ.

Российские дипсотрудники подчеркнул, что крымский референдум весной 2014 года прошел в полном согласии и соответствии с международными нормами права, а крымчане «настоящим демократическим способом восстановили историческую справедливость», преодолев незаконную передачу русского Крыма в руки Украинской ССР генсеком советской коммунистической партии Никитой Хрущевым в 1954 году — то есть более 60 лет тому назад.