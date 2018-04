Отставить панику: новых санкций пока не будет

Посольство России в США получило от американской администрации уведомление, что Вашингтон пока не будет вводить новые санкции против Москвы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в МИД России.

«Я подтверждаю, что посольство России было уведомлено, что санкций в ближайшее время не будет», — заявил собеседник агентства. Таким образом, подтвердилась накануне распространенная в СМИ информация о том, что Трамп распорядился приостановить введение новых санкций в отношении России.

«Трамп пообщался с советниками по национальной безопасности вечером в воскресенье и сказал им, что расстроен из-за того, что санкции были официально объявлены, потому что у него еще нет уверенности по вопросу их введения», — сообщало издание The Washington Post. Позже газета The New York Times писала, что

Президент США узнал о намерении американских властей ввести новые антироссийские санкции из телевизионных новостей.

«В воскресенье Трамп смотрел телевизор и услышал заявление посла США в ООН Никки Хейли о том, что президент планирует ввести новые санкции против России», — сообщает издание. По словам источников издания, эта новость «вызвала его гнев, так как он не принимал этого решения».

Хейли обещала, что «новые санкций в отношении России будут анонсированы в понедельник [16 апреля]». Постпред США при ООН уточнила, что дополнительные ограничительные меры будут касаться компаний, которые поставляли в Сирию технологии, способствовавшие производству химического оружия. «Российские санкции будут усиливаться. Министр [финансов США Стивен] Мнучин объявит об этом в понедельник. Они будут направлены напрямую на компании, занимающиеся поставками оборудования и технологий, связанных с использованием Асадом и химического оружия», — утверждала Хейли.

Хотя пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс говорила, что США рассматривают возможность введения новых санкций против России в ближайшее время, заявление Хейли поспешили замять. Глава национального экономического совета при Белом доме Ларри Кадлоу заявил, что слова постпреда США при ООН были «временной путаницей». «Она пошла на опережение. Она проделала отличную работу, она очень профессиональный постпред. В этом вопросе [санкций — «Газета.Ru»] могла быть временная путаница», — сказал он.

Однако Хейли оказалась не готова признать свою неправоту. «При всем уважении, я не путаюсь», — заявила она в ответ Кадлоу.

После этих слов глава экономического совета при президенте США признал, что Хейли не «запуталась» — просто ее не успели предупредить, что планы Вашингтона резко изменились, и она озвучила уже устаревшую информацию.

Хотя сейчас уже достоверно известно, что введение новых санкций пока не планируется, слова Хейли вызвали большой резонанс в России. Так, официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что США вводят новые антироссийские санкции, чтобы изолировать Россию на международной арене. По ее словам, ограничительные меры, которые вводятся против России, «делаются уже без привязки хоть к каким-то реалиями».

«Если раньше нам говорили, что нас наказывают за Украину, то теперь формулировки изменились просто кардинально. Нас наказывают в принципе за то, что мы есть на международной арене. Вот именно так и сформулированы: за роль России в международных делах. Все», — сказала Захарова.

Однако стоит отметить, что некоторые политики в США сомневаются в целесообразности принятия нового пакета санкций против России в связи с якобы имевшей место химической атакой в сирийском городе Дума. «Я думаю, что, прежде чем говорить о санкциях, мы обязаны поговорить о том, какие есть доказательства, что Россия была соучастником атаки. Вообще-то, коли на то пошло, я все еще думаю о химатаке и считаю, что либо Асад, должно быть, самый тупой диктатор на планете, либо он не делал этого», — сказал в интервью телеканалу CNN сенатор-республиканец Рэнд Пол.

Он отметил, что никто до сих пор не видел доказательств причастности Асада к химатаке.

Также Пол подчеркнул, что химическая атака — это единственный инцидент, который может «возбудить» мировое сообщество для прямого удара по стране.

Поэтому политик сомневается, что режиму Асада, который побеждает в войне на протяжении последних нескольких лет, было выгодно применять химическое оружие против сирийцев.