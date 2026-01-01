Размер шрифта
Мужчина с «тяжелым рюкзаком» дважды через забор проник во дворец принца Уильяма

Sun: мужчина дважды незаконно проник в резиденцию принца Уильяма и Кейт Миддлтон
Alastair Grant/Reuters

В конце декабря злоумышленник с «тяжелым рюкзаком» дважды проникал на территорию Кенсингтонского дворца, резиденции наследника британского престола принца Уильяма и его супруги Кейт Миддлтон, пишет The Sun.

Газета сообщила, что 39-летний Дерек Иган оба раза перелезал через забор, чтобы попасть на закрытую территорию. Его дважды задерживали в саду сотрудники королевской охраны и полицейские. Представ перед судьей после второго инцидента, Иган разразился потоком ругательств и попытался разбить стеклянную перегородку на скамье подсудимых.

«Никогда не знаешь, что может сделать человек, попытавшийся проникнуть внутрь. В Кенсингтонском дворце до сих пор проживает ряд членов королевской семьи, поэтому любое вторжение, конечно же, вызывает беспокойство», — отметил источник издания, бывший высокопоставленный полицейский.

В статье уточняется, что во дворце проживают десять членов королевской семьи и их многочисленные сотрудники. Когда злоумышленник проник в сад, принца и его жены во дворце не было: они готовились к Рождеству (католики и протестанты отмечают Рождество 25 декабря. — «Газета.Ru») в Лондоне.

В ноябре принц Уильям и Кейт Миддлтон ускорили переезд в коттедж «Форест-Лодж». По словам источника, причиной спешки стало их желание избавиться от плохих воспоминаний, связанных с прежним особняком.

Ранее Трамп назвал ужасной ситуацию в британской королевской семье.

