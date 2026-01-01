Размер шрифта
Названа причина смертельного пожара на горнолыжном курорте в Швейцарии

Посол Италии Корнадо: пожар на курорте в Швейцарии произошел из-за петарды 
Пожар в баре на швейцарском горнолыжном курорте Кран-Монтана произошел из-за петарды, сообщил в эфире телеканала Sky TG24 итальянский посол в Берне Джан Лоренцо Корнадо.

Дипломат заявил, что кто-то бросил в подвесной потолок петарду и он загорелся.

В ночь на 1 января в Кран-Монтане в Швейцарии произошли пожар и взрыв в подвале бара Constellation, где гости встречали Новый год. При возгорании погибли 40 человек, еще 100 пострадали. До этого сообщалось, что причиной пожара могли быть праздничные свечи.

Местные власти заявили, что опознание жертв проходит медленно из-за высокой степени ожогов. Работавший на месте ЧП медик рассказал, что никогда не сталкивался ни с чем подобным. Он помогал определять тяжесть травм пострадавших, однако «все они были в критическом состоянии, повсюду раздавались крики». Люди страдали от болезненных ожогов и отравления токсичным дымом. Некоторые выходили из бара и задыхались на улице.

Ранее жители Кубани рассказали «Газете.Ru» о коммунальном коллапсе в новогоднюю ночь.
 
