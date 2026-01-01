Украинские власти, совершив атаку на мирных жителей в Хорлах Херсонской области, вновь продемонстрировали свою человеконенавистническую и неонацистскую сущность. Такое заявление распространило министерство иностранных дел России.

В ведомстве подчеркнули, что дроны ВСУ полетели на мирных жителей сразу после новогоднего обращения президента Украины Владимира Зеленского, в котором он говорил о стремлении к миру. В МИД РФ это назвали проявлением «зашкаливающего цинизма» и полной утраты нравственных ориентиров.

Утром 1 января Сальдо сообщил, что в Херсонской области в новогоднюю ночь был нанесен удар беспилотниками по месту, где мирные жители отмечали праздник. Три украинских дрона атаковали кафе и гостиницу на побережье Черного моря в поселке Хорлы. Не выжили 24 человека, еще десятки человек пострадали, их переправили в больницы.

Ранее омбудсмен Татьяна Москалькова обратилась к ООН после удара по Херсонской области.