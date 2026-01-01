Этап кубка мира по горнолыжному спорту в Швейцарии могут отменить из-за трагедии

Финал Кубка мира по горнолыжному спорту в Швейцарии под вопросом после пожара

Проведение финального перед Олимпийскими играми этапа кубка мира по горнолыжному спорту на швейцарском курорте Кран-Монтана находится под вопросом после произошедшего пожара в новогоднюю ночь. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Первого февраля именно на этом швейцарском курорте Кран-Монтана должен состояться финальный этап кубка мира по горнолыжному спорту перед Олимпийским играми в Милане. Теперь его проведение под вопросом. Теперь нужно доказать, что все в порядке с безопасностью», — указал он.

Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

В ночь на 1 января в Кран-Монтане в Швейцарии произошли пожар и взрыв в подвале бара Constellation, где гости встречали Новый год. При возгорании не выжили 40 человек, еще 100 пострадали. Причиной пожара могли быть праздничные свечи.

По словам двух француженок, находившихся в баре, трагедия произошла после того, как официанты зажгли свечи по случаю дня рождения одного из гостей. Свечи поместили на бутылки шампанского. Одну из бутылок поднесли слишком близко к деревянному потолку, который загорелся за считанные секунды.

