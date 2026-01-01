Гражданина Украины задержали в варшавском аэропорту с устройством для глушения связи

Гражданина Украины задержали в варшавском аэропорту имени Шопена (Окенце) по подозрению в создании угрозы безопасности воздушного движения. Об этом пишет польское издание Rzeczpospolita со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным издания, 23-летний Илья С. был арестован 26 декабря после того, как провел около шести часов в кафе зоны ожидания с ноутбуком. При задержании у него обнаружили устройство для создания радиопомех, работающее в частотных диапазонах, зарезервированных для авиасвязи и навигации.

Суд избрал ему меру пресечения в виде месячного ареста. Мужчина давал противоречивые показания, называя себя то военнослужащим, то предпринимателем из Канады, и не смог внятно объяснить цель пребывания в аэропорту.

В начале декабря в Польше задержали трех граждан Украины, у которых полицейские нашли детектор шпионских устройств и хакерское оборудование в автомобиле.

Ранее на границе с Польшей возникли очереди из желающих покинуть Украину.