Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по кафе в Херсонской областиАтака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на Украине
Новости. Общество

Гражданина Украины задержали в варшавском аэропорту с устройством для глушения связи

Rzeczpospolita: в аэропорту Варшавы задержали украинца с глушителем радиочастот
Global Look Press

Гражданина Украины задержали в варшавском аэропорту имени Шопена (Окенце) по подозрению в создании угрозы безопасности воздушного движения. Об этом пишет польское издание Rzeczpospolita со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным издания, 23-летний Илья С. был арестован 26 декабря после того, как провел около шести часов в кафе зоны ожидания с ноутбуком. При задержании у него обнаружили устройство для создания радиопомех, работающее в частотных диапазонах, зарезервированных для авиасвязи и навигации.

Суд избрал ему меру пресечения в виде месячного ареста. Мужчина давал противоречивые показания, называя себя то военнослужащим, то предпринимателем из Канады, и не смог внятно объяснить цель пребывания в аэропорту.

В начале декабря в Польше задержали трех граждан Украины, у которых полицейские нашли детектор шпионских устройств и хакерское оборудование в автомобиле.

Ранее на границе с Польшей возникли очереди из желающих покинуть Украину. 

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27545947_rnd_2",
    "video_id": "record::6a1e9b9d-dcea-4229-a692-44326b6659f1"
}
 
Теперь вы знаете
Как расхламить квартиру, если вещи начинают есть пространство и людей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+