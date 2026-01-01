Французы сожгли более 800 автомобилей в новогоднюю ночь

Более 800 автомобилей были сожжены в ходе празднований Нового года во Франции, сообщает телеканал BFMTV.

«Согласно предварительному отчету полиции, в ночь с 31 декабря на 1 января... в общей сложности были сожжены 813 автомобилей. Из них 183 автомобиля загорелись из-за распространения на них огня», — говорится в сообщении.

В департаменте Нижний Рейн, где находится город Страсбург — «столица Рождества», зафиксировано наибольшее инцидентов вандализма, там сгорели 117 автомобилей. В департаменте Рона с административным центром в Лионе подожжены 82 автомобиля, далее следуют департаменты Жиронда на западе страны и Валь-д'Уаз в пригороде Парижа, где сожжены по 36 машин и департамент Нор, где власти зафиксировали 32 горящих автомобиля.

Порядка тридцати инцидентов такого рода также отмечены в Эссоне, Ивелине, Мозели, Изере и Атлантической Луаре. Кроме того, как отмечается, правонарушители поджигали строительные ограждения и мусорные баки. По меньшей мере двум людям оторвало пальцы при запуске фейерверков, в том числе 12-летнему ребенку в департаменте Сена-и-Марна. Для охраны порядка во Франции в новогоднюю ночь были задействованы 90 тысяч полицейских. Ряд из них подверглись нападениям, в том числе в Ниме и Нантерре.

