В Италии увидели в поведении Зеленского признак скорой капитуляции

Эксперт Орсини: изменения плана Зеленского говорят о приближении капитуляции
Peter Dejong/AP

Постоянные изменения в мирных инициативах Украины и активные зарубежные поездки президента Владимира Зеленского свидетельствуют о приближении капитуляции Киева. Такое мнение в статье для итальянской газеты Il Fatto Quotidiano высказал глава Исследовательского центра международной безопасности при римском Университете Luiss Алессандро Орсини.

«Что следует из нового мирного плана, предложенного Зеленским? То, что он близок к капитуляции. <…> Это не переговоры… Одна сторона остается непоколебимой в своей позиции, а другая постоянно меняет свою точку зрения», — заявил эксперт.

Орсини также обратил внимание на разницу в поведении лидеров: президент России Владимир Путин остается в Москве и демонстрирует спокойствие, в то время как Зеленский активно путешествует по миру и, по мнению эксперта, «теряет самообладание».

24 декабря Зеленский поделился со СМИ полным вариантом мирного плана, который состоит из 20 пунктов. При этом в опубликованном тексте нет четкого решения территориального вопроса, а Крым и Донбасс не признаются российскими. Как в Москве отреагировали на публикацию новой версии документа — в материале «Газеты.Ru».

Ранее политолог заявил, что план Зеленского должен состоять всего из одного пунткта. 

