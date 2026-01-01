Размер шрифта
Фейерверк взорвался в руке шестилетнего ребенка в российском городе

В Петербурге фейерверк взорвался в руке шестилетнего ребенка
Фейерверк взорвался в руке шестилетнего ребенка в новогоднюю ночь в Санкт-Петербурге, ему провели операцию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на педиатрический медицинский университет (СПбГПМУ).

«Сразу после боя курантов, около 00:30, во дворе дома на Московском шоссе в руке шестилетнего ребенка взорвался фейерверк», — уточнили в госпитале.

СПбГПМУ уточнили, что мальчика доставили в клинику при университете, где в отделении микрохирургии сосудистый хирург обработал рану и выполнил открытую репозицию, а также установил металлостеосинтез.

Как отмечают врачи, прогноз на восстановление пальцев рук у мальчика — положительный. При. этом сложность проведенной операции заключалась в том, что из-за взрыва петарды у ребенка повредились сухожилия и нервы, отвечающие за сгибание пальцев.

До этого МЧС РФ предупредило детей о запрете на запуск салютов, ракет и фестивальных шаров. В ведомстве также отметили, что зрители при пуске пиротехнических изделий должны находиться с наветренной стороны, а безопасное расстояние от места проведения фейерверка до зданий и людей определено в инструкции к каждому изделию.

Ранее россиянам напомнили о штрафах за запуск петард в Новый год.

