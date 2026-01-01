Размер шрифта
Мэр Сочи объявил об угрозе атаки БПЛА

В Сочи введен режим угрозы атаки дронов
Министерство обороны РФ

В Сочи объявлен режим угрозы атаки БПЛА. Об этом сообщил в Telegram-канале мэр города Андрей Прошунин.

Чиновник призвал жителей не подходить к окнам дома и укрыться в помещениях без окон. Тем, кто на улице, он порекомендовал спрятаться в подвалах, цокольных этажах ближайших зданий, в тоннелях, подземных переходах и на парковках.

Прошунин подчеркнул, что небезопасно укрываться в машинах и у стен многоэтажек. Очевидцам атак БПЛА он напомнил, что нельзя снимать налеты и их последствия и публиковать эти кадры в соцсетях.

На этом фоне аэропорт Сочи из соображений безопасности временно прекратил принимать и отправлять рейсы.

Сигнал при угрозе атаки БПЛА предупреждает о непосредственной опасности для объектов инфраструктуры. Для информирования населения используются звуковые сирены, речевые сообщения, push-уведомления в каналах и оповещения через официальные информационные каналы.

Ранее дрон влетел в квартиру в Красногорске и взорвался.

