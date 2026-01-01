Лавров призвал евразийские страны взять на себя ответственность за будущее континента

Лавров призвал страны ОДКБ взять на себя ответственность за будущее Евразии

Евразийским странам нужно самим определять будущее континента, без вмешательства извне. Об этом говорится в обращении министра иностранных дел России Сергея Лаврова в связи с началом председательства России в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

«В основополагающих документах организации заложены принципы мирного сосуществования государств, приоритет политико-дипломатического урегулирования, соблюдение норм международного права при главенствующей роли ООН», — отметил Лавров.

Российский министр уточнил, что РФ предлагает своим партнерам выстраивать взаимовыгодные связи, а также «включиться в процесс выработки контуров будущей архитектуры» равной безопасности в Евразии.

«Хотели бы, чтобы евразийские государства взяли на себя ответственность за решение вопросов безопасности и сами определяли будущее континента, без вмешательства извне», — отметил министр.

Глава российского внешнеполитического ведомства также выразил уверенность в поддержке партнеров в реализации приоритетов российского председательства в ОДКБ.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что по периметру границ ОДКБ нарастают военные риски. Белорусский лидер отметил, что особенно напряженная ситуация наблюдается на западном фланге организации, где «казалось бы, должна сохраняться адекватная и стабильная ситуация».

Ранее в Белоруссии прошла церемония постановки «Орешника» на дежурство.