Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по кафе в Херсонской областиАтака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на Украине
Новости политики

Лавров призвал евразийские страны взять на себя ответственность за будущее континента

Лавров призвал страны ОДКБ взять на себя ответственность за будущее Евразии
Сергей Гунеев/РИА Новости

Евразийским странам нужно самим определять будущее континента, без вмешательства извне. Об этом говорится в обращении министра иностранных дел России Сергея Лаврова в связи с началом председательства России в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

«В основополагающих документах организации заложены принципы мирного сосуществования государств, приоритет политико-дипломатического урегулирования, соблюдение норм международного права при главенствующей роли ООН», — отметил Лавров.

Российский министр уточнил, что РФ предлагает своим партнерам выстраивать взаимовыгодные связи, а также «включиться в процесс выработки контуров будущей архитектуры» равной безопасности в Евразии.

«Хотели бы, чтобы евразийские государства взяли на себя ответственность за решение вопросов безопасности и сами определяли будущее континента, без вмешательства извне», — отметил министр.

Глава российского внешнеполитического ведомства также выразил уверенность в поддержке партнеров в реализации приоритетов российского председательства в ОДКБ.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что по периметру границ ОДКБ нарастают военные риски. Белорусский лидер отметил, что особенно напряженная ситуация наблюдается на западном фланге организации, где «казалось бы, должна сохраняться адекватная и стабильная ситуация».

Ранее в Белоруссии прошла церемония постановки «Орешника» на дежурство.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27545929_rnd_9",
    "video_id": "record::0582598f-351b-4545-97d8-d540e053969a"
}
 
Теперь вы знаете
Как расхламить квартиру, если вещи начинают есть пространство и людей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+