ЦИК сообщил о рекордных выборах

Российская Центральная избирательная комиссия (ЦИК) получила уведомления о выдвижении от 64 субъектов. Документы в ЦИК, начиная с 18 декабря, прислали 21 партия и 43 самовыдвиженца, сообщила во вторник, 2 января, глава комиссии Элла Памфилова.

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Количество уведомлений с этого дня останется неизменным, поскольку срок подачи уведомлений о собраниях избирателей в поддержку самовыдвижения кандидата завершился, добавила глава ЦИК.

О мероприятиях в поддержку самовыдвижения необходимо уведомлять ЦИК за пять дней, а срок подачи документов для выдвижения для самовыдвиженцев истекает 7 января.

«Все уведомления, поданные с сегодняшнего дня, уже выходят за пределы, которые установлены законом, кто не успел — тот не успел», — заявила Памфилова.

По словам председателя Центризбиркома, 13 партий, выдвинувших своих кандидатов, уже успешно прошли этап регистрации своих уполномоченных.

Семь кандидатов от партий открыли специальные избирательные счета в «Сбербанке», а один человек уже даже получил официальное удостоверение кандидата в президенты РФ – лидер ЛДПР Владимир Жириновский, идущий на выборы в шестой раз.

Для партий срок подачи документов для выдвижения кандидатов истекает 12 января, а для самовыдвиженцев — 7 января.

Член ЦИК Евгений Шевченко заявил, что от партий баллотировались 23 человека, сего субъектов выдвижения было «около 60».

«На конец декабря в Центральную избирательную комиссию поступили уведомления по проведению мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов на должность президента РФ, от около 60 субъектов выдвижения», — отметил Шевченко.

Такое количество кандидатов в президенты является рекордным за последние несколько лет.

«Видимо, это связано с тем, что меньшее количество подписей нужно предоставлять. Во-вторых, вообще увеличилось количество партий по сравнению с прошлыми выборами, и многие решили заявить о себе и участвовать в президентских выборах», — сказал Шевченко.

Как он пояснил, партиям для того, чтобы выдвинуть список кандидатов на парламентские выборы, нужно подать список документов как минимум на 200 человек, а на одного кандидата собрать документы проще.

«Почему-то многие руководители партий, которые не участвуют ни в местных, ни в региональных, ни в думских выборах, считают, что 100 тысяч подписей легко собрать. Но любое количество подписей можно собрать, имея серьезную, разветвленную сеть региональных, местных и первичных отделений, а если ее нет, то даже 10 тысяч подписей собрать сложно», — добавил член ЦИК.

Самовыдвиженцы обязаны по закону собрать не менее 300 тысяч подписей, причем не менее 7,5 тысяч с одного региона Российской Федерации.

26 декабря ЦИК разрешил первым пяти кандидатам открыть специальные избирательные счета в ПАО «Сбербанк».

Центризбирком также привел данные о средствах, потраченных за два дня (к 28 декабря) первой пятеркой.

Всего, по данным ЦИК, после открытия фондов наибольшая сумма поступила в фонд кандидата от «Гражданской инициативы» журналистки Ксении Собчак — 19,4млн рублей. В фонд Григория Явлинского поступило 10 млн рублей, на сбор подписей кандидат от «Яблока» потратил 1,3 млн рублей. У лидера «Коммунистов России» Максима Сурайкина в фонде 350 тыс. рублей, из них на сбор подписей потратили 220 тыс. рублей.

В фонде бизнес-омбудсмена и лидера «Партии Роста» Бориса Титова насчитали 10,7 млн рублей, из них 1,8 млн потрачены на изготовление агитационной продукции, а на сбор подписей расходов не зафиксировано.

На счет Владимира Жириновского поступил 1 рубль 20 копеек. 29 декабря Владимир Жириновский первым получил удостоверение кандидата в президенты РФ. Зампред Центризбиркома Николай Булаев вручил документ лидеру партии ЛДПР лично в руки. Жириновский назвал момент вручения удостоверения «торжественным в жизни любого кандидата» и попросил ЦИК создать для всех кандидатов равные условия для агитации.

28 декабря Центризбирком России зарегистрировал группу избирателей, созданную для поддержки самовыдвижения кандидата Владимира Путина на президентских выборах в 2018 года, а также ее уполномоченных.

Отдельным постановлением ЦИК разрешил Путину открыть специальный избирательный счет для формирования избирательного фонда и начать предвыборную агитацию.

Согласно постановлениям, которые были единогласно приняты всеми членами комиссии, ЦИК зарегистрировал и саму инициативную группу Путина с ее уполномоченными представителями в составе пяти человек.