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Бейонсе, Кендрик Ламар и голая жена Канье Уэста: как прошла премия «Грэмми»

Рэпер Кендрик Ламар выиграл «Грэмми» в пяти номинациях

В Лос-Анджелесе завершилась 67-я церемония вручения премии «Грэмми». Рекордсменом по числу статуэток стал рэпер Кендрик Ламар с песней Not Like Us. Она победила в пяти номинациях: «Запись года», «Песня года», «Лучшее рэп-исполнение», «Лучшая рэп песня» и «Лучший музыкальный клип».

Одну из главных наград получила Бейонсе — альбом певицы Cowboy Carter признали лучшим. Артистка стала первой темнокожей женщиной, которая одержала победу в этой категории в XXl веке. Пластинка также получила статуэтку за «Лучший кантри-альбом», а Бейонсе вместе с Майли Сайрус — за «Лучшее кантри исполнение дуэтом».

«Лучшим поп-дуэтом» признали Леди Гагу и Бруно Марса за песню Die with a Smile. Певица Сабрина Карпентер забрала награды за «Лучшее новое поп-исполнение» и «Лучший вокальный поп-альбом», а «Лучшим новым артистом» стала Чаппелл Роан.

Церемония «Грэмми» запомнилась появлением рэпера Канье Уэста со своей женой Бьянкой Цензори. На красной дорожке Цензори скинула с себя шубу, шокировав присутствующих совершенно прозрачным нарядом. СМИ сообщали, что Канье и Бьянку вывели с церемонии награждения в сопровождении полиции.

Как прошла церемония премии «Грэмми» — в галерее «Газеты.Ru».

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