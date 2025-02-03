Взрыв в ЖК «Алые паруса» в Москве. Есть погибший и пострадавшие

Опубликованы кадры с места взрыва в ЖК «Алые паруса» в Москве

Утром 3 февраля в элитном ЖК «Алые паруса» на Авиационной улице в Москве произошел взрыв.

Источники в правоохранительных органах считают покушением на заказное убийство основной версией инцидента. По неподтвержденным данным, сработало устройство, оснащенное радиоуправляемым механизмом.

Предварительно, в результате один человек погиб, несколько пострадали. Консьерж рассказал, что видел пострадавшего по телевизору. Взрыв прогремел, когда тот зашел с охранниками в подъезд. По предварительной информации, целью покушения в «Алых парусах» был президент Федерации бокса ДНР Армен Саркисян, в настоящее время он госпитализирован.

Саркисян проживал в Горловке, занимался подготовкой бойцов ДНР, также он основал батальон «Арбат». На Украине он объявлен в розыск, раньше у него было украинское гражданство.

При взрыве пострадал и охранник Саркисяна — Олег Касперович — он госпитализирован в тяжелом состоянии. Ранее Касперовича внесли в украинскую базу «Миротворец». Его угрожали убить еще в июле прошлого года.