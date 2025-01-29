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Говорили, что он не станет музыкантом. Дмитрию Маликову — 55

Певцу и композитору Дмитрию Маликову исполнилось 55 лет

Дмитрий Маликов родился 29 января 1970 года в Москве в семье основателя вокально-инструментального ансамбля «Самоцветы» Юрия Маликова и балерины и певицы Людмилы Вьюнковой.

Заниматься музыкой начал с пяти лет, однако карьера на этом поприще была не предрешена.

«Начинающий пианист делал это неохотно и частенько сбегал от своего учителя музыки, ныне известного органиста Алексея Шмитова, который всегда говорил, что он не станет музыкантом. Но отцовский ремень, лежавший на крышке рояля, и творческая атмосфера, в которой рос Дмитрий, определили его дальнейшую судьбу», — отмечено в его официальной биографии.

Несмотря на опасения старших, Дмитрий успешно отучился в музыкальной школе и поступил в Мерзляковское музыкальное училище, а затем — на фортепьянный факультет Московской консерватории им. П.И. Чайковского, который в 1994 году окончил с красным дипломом.

С 14 лет Дмитрий в качестве клавишника играл в составе ансамбля «Самоцветы», а его сольная карьера стартовала в 1988 году с выступления на празднике газеты «Московский комсомолец» в Зеленом театре, где он спел две песни собственного сочинения.

Его популярность нарастала стремительно: уже через два года 20-летний певец давал первые сольные концерты на сцене спорткомплекса «Олимпийский», вмещающем 18 тысяч человек. В 1993-м вышел в свет его первый сольный альбом «С тобой».

Эстрадой творчество Маликова не ограничивалось: он играл с оркестром Владимира Спивакова «Виртуозы Москвы», ансамблем Юрия Башмета «Солисты Москвы», выступал с пианистами Ричардом Клайдерманом и Робертом Уэллсом, работал с английским композитором Майклом Найманом. Инструментальная музыка его сочинения используется во многих фильмах и телепрограммах.

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