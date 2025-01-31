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Муза The Rolling Stones: умерла Марианна Фейтфулл

Британская певица и актриса Марианна Фейтфулл скончалась в возрасте 78 лет

На 79-м году жизни в своем доме в Лондоне умерла британская актриса и певица Марианна Фейтфул.

Музыкальная карьера Фейтфулл началась в 60-е годы. Ее первый хит As Tears Go By, созданный вместе с Миком Джаггером и Китом Ричардсом из группы Rolling Stones, быстро завоевал популярность в Великобритании. За свою творческую жизнь Марианна выпустила несколько успешных альбомов, среди которых особенно выделяется Broken English (1979), ставший культовой пластинкой. Она сотрудничала со многими известными музыкантами, такими как Ник Кейв, Уоррен Эллис, Лу Рид, Роджер Уотерс и даже с группой Metallica.

Марианну Фейтфул называли музой The Rolling Stones. По словам Джаггера, на создание песни Sympathy for the Devil его вдохновил французский поэт Шарль Бодлер и роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Именно Фейтфулл подарила ему эту книгу. Впоследствии она стала его девушкой.

Помимо музыки, Фейтфулл снялась во множестве фильмов, среди которых «Девушка на мотоцикле», где она совместно с Аленом Делоном сыграла главную роль, «Влюбленные» с Натальей Водяновой и рок-опера «The Wall» вместе с солистом Pink Floyd Роджером Уотерсом.

Жизнь Марианны Фейтфулл была полна трудностей: она боролась с наркотической зависимостью и даже какое-то время была бездомной. Однако в 1985 году Фейтфулл сумела преодолеть зависимость и продолжила активно заниматься музыкой вплоть до последних дней своей жизни.

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