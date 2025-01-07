Как встретили Рождество в России

Первыми в России встретили Рождество жители Камчатки. Богослужения в храмах начались в полночь по местному времени. Службы прошли также во всех крупных храмах страны.

Патриарх Кирилл провел рождественское богослужение в храме Христа Спасителя в Москве. Глава РПЦ напомнил, что христиане могут попасть в царство Божие только отвечая взаимностью на любовь Бога, потому что каждый человек призван к счастью. Кирилл призвал прихожан оставаться христианами «не только по имени, но и по образу жизни».

Президент Владимир Путин поздравил православных верующих с праздником. Глава государства отметил, что Рождество дарит радость и надежду, вдохновляет на добрые мысли и поступки. Президент добавил, что РПЦ и другие христианские конфессии играют огромную роль в единении народа и сбережении исторической памяти и духовного наследия.

Путин встретил Рождество в храме Георгия Победоносца на Поклонной горе вместе с участниками спецоперации, волонтерами и членами их семей. После службы президент отправился в храм Христа Спасителя, где патриарх Кирилл освятил нательные кресты для военных.