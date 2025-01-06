Юра Борисов без награды, Деми Мур со статуэткой: как прошла церемония вручения премии «Золотой глобус»

6 января состоялась 82-я церемония кинопремии «Золотой глобус». Юра Борисов боролся за награду «Лучший актер второго плана» – он стал первым россиянином, номинированным на премию «Золотой Глобус».

Борисов снялся в фильме «Анора». Эту картину положительно оценили критики, она получила пять номинаций на «Золотой глобус», но ни одну из наград не забрала. Россиянин уступил Кирану Калкину, который снялся в фильме «Настоящая боль».

Лучшим фильмом-драмой стал «Бруталист», лучшим мюзиклом — «Эмилия Перес». Брэйди Корбет забрал статуэтку как лучший режиссер, он снял «Бруталиста», а Эдриен Броуди, сыгравший в фильме, стал лучшим драматическим актером. Лучшей драматической актрисой назвали Фернанду Торрес за картину «Я все еще здесь». Лучшим комедийным актером стал Себастиан Стэн, сыгравший в «Другом человеке», а Деми Мур одержала победу в номинации «Лучшая женская роль в комедии или мюзикле» за роль в «Субстанции».

Лучшей актрисой второго плана признали Зои Салдану за роль в «Эмилии Перес». Также были номинированы певицы Селена Гомес и Ариана Гранде и актриса Маргарет Куэлли, чью игру в «Субстанции» положительно оценили критики, но награду она все же не взяла.

Фильм «Конклав» получил статуэтку за лучший сценарий. «Эмилия Перес» стала лучшей картиной на иностранном языке. Жюри посчитало «Сегун» лучшим драматическим сериалом, а лучшим комедийным сериалом – «Хитрости», лучшим мини-сериалом – «Олененок». Хироюки Санада из «Сегуна» стал победителем в номинации «Лучший актер в драматическом сериале». Его коллега Анна Саваи взяла приз как лучшая актриса драматического сериала. Джереми Аллен Уайт из «Медведя» стал лучшим комедийным актером, а Джин Смарт из «Хитростей» – лучшей комедийной актрисой. Колин Фаррелл за роль в «Пингвине» также удостоился награды как лучший актер мини-сериала, Джоди Фостер из «Настоящего детектива: Страна ночи» стала лучшей актрисой мини-сериала.

Каст «Сегун», а именно Таданобу Асано, победил в номинации «Лучший актер второго плана в сериале», лучшей актрисой стала Джессика Ганнинг из «Олененка». «Поток» назвали лучшим анимационным фильмом, приз за лучшую музыку получила картина «Претенденты», а лучшей песней стала Mi Camino из «Эмилии Перес».