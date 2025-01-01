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Как мир встретил новый 2025 год

Жители всех стран мира встретили 2025 год

Первыми на планете 2025 год встретили жители Новой Зеландии — полночь в стране наступает за 18 часов до Нового года на Таймс-сквер в Нью-Йорке и за 10 часов до боя курантов в Москве.

Весь мир отпраздновал наступление 2025 года впечатляющими световыми шоу, концертами, фейерверками и гуляниями. Лондон отметил Новый год пиротехническим шоу над Темзой и парадом с участием 10 тыс. артистов. «Париж — это вечеринка», — объявила мэр города Анн Идальго. В французской столице был грандиозный салют на Елисейских полях, а монумент «Триумфальная арка» превратили в гигантскую картину для светового шоу. В бразильском Рио-де-Жанейро новогодние гуляния и шоу традиционно прошли на пляже Копакабана.

Американское Самоа станет одним из последних регионов, встречающих 2025 год. Там он наступит через 24 часа после Новой Зеландии.

Как отмечали Новый год в разных странах мира — в галерее «Газеты.Ru».

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