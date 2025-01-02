«Последний герой», бесплодие, уход из кино. Инне Гомес — 55

Инна Гомес родилась в Москве 2 января 1970 года. Ей с детства нравился спорт, особенно альпинизм, она занималась туризмом.

«Я в детстве была как Маугли. Везде совала свой нос, лазала по деревьям, играла в машинки. Потом занималась альпинизмом, горным туризмом, ходила в экспедиции», — сказала Гомес в одном из интервью.

В школе она заинтересовалась театром. Гомес участвовала в различных кастингах, но ее никуда не приглашали. Однажды в школе к ней подошла женщина и пригласила сниматься в кино: продюсеры искали детей в учебных заведениях и случайно заметили актрису. В 13 лет она снялась в фильмах «Опасные пустяки» и «Гостья из будущего».

После окончания школы Гомес пыталась поступить во ВГИК, но не прошла отбор. Тогда она приняла участие в первом советском конкурсе красоты. Однако там ей не удалось занять призовое место, поэтому актриса пошла на курсы секретарей-референтов. Она познакомилась с испанским бизнесменом Аугустино Гомесом, вышла замуж и эмигрировала. Через пять лет супруги развелись, Гомес вернулась в Москву, начала работать моделью, параллельно училась на косметолога и стилиста. Агентство отправило ее на шоу «Последний герой», где она полюбилась зрителям. Победить Гомес не смогла, зато она вышла в финал. После завершения проекта ей активно стали предлагать роли.

В 2002 году Гомес вновь вышла замуж и родила дочь, несмотря на диагноз бесплодия. Однако со вторым мужем также не сложилось.

Через несколько лет Гомес вступила в третий брак, снова родила дочь и перестала делиться подробностями своей личной жизни. Она решила уйти в благотворительность, инициировав проект «Я с тобой! Добрые сказки» для развития положительного отношения в обществе к материнству. Она также попечитель фонда помощи детям с тяжелыми заболеваниями «Помоги ребенку.ру».

Сейчас Гомес не снимается в кино, но ведет соцсети и рассказывает о материнстве.