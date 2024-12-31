Бэтмен в кино и супергерой в жизни. Как Вэл Килмер борется с раком

Американский актер Вэл Килмер родился 31 декабря 1959 года в Лос-Анджелесе. В 1981 году он начал профессионально выступать в театре, а через три года снялся в комедии «Совершенно секретно!». В 1986 году Килмер отметился в боевике «Лучший стрелок» с Томом Крузом. Прорывной для актера стала роль вокалиста группы The Doors Джима Моррисона в биографическом фильме «Дорз» Оливера Стоуна. Затем он появился в боевике «Схватка» с Аль Пачино и Робертом Де Ниро в главных ролях, а также сыграл главную роль в картине Джоэла Шумахера «Бэтмен навсегда». Он был одним из самых высокооплачиваемых актеров 1990-х.

В 2004 году Килмер снялся в исторической драме Оливера Стоуна «Александр», а в 2005-м — в черной комедии «Поцелуй навылет» с Робертом Дауни-младшим. В 2011 вышел фильм Фрэнсиса Форда Копполы «Между» с Килмером в главной роли.

С 2015 года Килмер борется с раком гортани, но продолжает сниматься в кино.

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