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День рождения в СИЗО: обвиняемому в изнасилованиях и торговле людьми Пи Дидди — 55

Американскому рэперу Пи Дидди исполнилось 55 лет

Американский рэпер, музыкальный продюсер и бизнесмен Шон Джон Комбс (также известный как Дидди, Пи Дидди и Пафф Дэдди) родился в нью-йоркском районе Гарлем 4 ноября 1969 года, а после учебы в школе и университете сразу пришел в музыкальную индустрию — стал стажером в Uptown Records.

Уже через пару лет, 1992 году, Пи Дидди открыл собственный лейбл Bad Boy Records и подписал на него The Notorious B.I.G — одну из ключевых фигур в хип-хопе Восточного побережья. В 1997-м The Notorious B.I.G застрелили, в этом же году Пи Дидди выпустил свой первый альбом «No Way Out» — пластинка семь раз стала платиновой (продали более 7 млн ее копий).

За свою карьеру Пи Дидди трижды получал «Грэмми» и 11 раз номинировался на премию, а в качестве продюсера работал с Мэрайей Кэри, Jay-Z, Ашером и многими другими артистами. По итогам 2022 года Пи Дидди стал третьим из богатейших людей в хип-хоп-индустрии. Его состояние оценивалось в $1 млрд — больше было только у Jay-Z и Канье Уэста. В 2023 году рэпер выпустил пятый студийный альбом «The Love Album: Off The Grid» — уже на новом лейбле Love Records.

Однако в ноябре 2023-го певица Cassie — бывшая девушка Пи Дидди и артистка его лейбла — заявила, что музыкант избивал и насиловал ее. С этого момента вокруг артиста начал разрастаться скандал, который теперь обсуждают по всему миру. В ходе расследования десятки человек обвинили рэпера в насилии, торговле людьми, причастности к торговле наркотиками и отмывании денег. К октябрю 2024-го больше сотни людей подали в суд на Пи Дидди, обвинив его в насилии в 2000-х и 2010-х годах. Среди истцов как мужчины, так и женщины, которым на момент контактов с Комбсом было от девяти до 38 лет.

17 сентября 2024 года Пи Дидди арестовали по обвинениям в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации, уголовном сговоре и содействии проституции. Полиция обнаружила в его доме наборы секс-игрушек, тысячи бутылок детского масла и незарегистрированное огнестрельное оружие. Пи Дидди может грозить пожизненное заключение, если его признают виновным в сговоре с целью рэкета, другие обвинения тоже предполагают длительные тюремные сроки. Суд назначили на 5 мая 2025 года в Нью-Йорке.

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