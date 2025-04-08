Стало известно, что ВС РФ серьезно продвинулись в Запорожской области

Подразделения российской группировки войск «Днепр» серьезно продвинулись в районе населенных пунктов Новоданиловка и Павловка Запорожской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Донбассе».

«Военные с места сообщают, что подступают к Орехово», — сказано в сообщении.

В нем говорится, что параллельно российские бойцы продолжают штурмовать Степовое и ведут разведку боем на окраинах Каменского.

Как отмечает канал, в ходе продвижения были уничтожены бронетранспортер ВСУ, другая техника противника и ликвидировано около сотни украинских военнослужащих.

29 марта председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов также заявил, что российские военные осложнили логистику ВСУ, взяв под контроль село Щербаки в Запорожской области. По его словам, потеря данного населенного пункта «перебила» логистику украинских войск на Ореховском и Степногорском направлениях.

В тот же день в министерстве обороны РФ сообщили, что военнослужащие страны в течение суток взяли под контроль два населенных пункта. Подразделения группировки войск «Днепр» взяли под контроль село Щербаки в Запорожской области, а подразделения группировки войск «Юг» — населенный пункт Пантелеймоновка в Донецкой народной республике (ДНР).

Ранее Зеленский заявил, что Россия планирует новое крупное наступление на Украине.