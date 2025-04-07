8 апреля — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

8 апреля в мире отмечают День цыган, чествуют нейрохирургов и стараются все сделать по фэншуй. В России праздник у создателей мультфильмов и поклонников этого жанра. В Японии празднуют день рождения Будды, а православная церковь воспоминает одного из самых известных и почитаемых небесных вестников. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 8 апреля и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 8 апреля

День российской анимации

8 апреля 1912 года считается днем рождения отечественной анимации: в этот день состоялась премьера первого российского мультфильма «Прекрасная Люканида, или Война рогачей с усачами» Владислава Старевича. С тех пор российская анимация прошла долгий путь, подарив миру таких персонажей, как Чебурашка, Волк и Заяц из «Ну, погоди!» и многих других. Сегодня российские мультфильмы продолжают получать признание на международных фестивалях, а «Машу и Медведя» знают и любят дети во всем мире.​

Дeнь coтpудникoв вoeнныx кoмиccapиaтoв

Военные комиссариаты России ведут свою историю с 8 апреля 1918 года, когда был подписан соответствующий декрет Совета Народных Комиссаров. С тех пор военкоматы организуют призыв на военную службу, ведут учет военнообязанных и занимаются мобилизационной работой. Сотрудники военных комиссариатов играют важную роль в обеспечении обороноспособности страны, в этот день лучших из них награждают или удостаивают премий.​

​Международный день цыган

​Международный день цыган отмечается ежегодно 8 апреля, начиная с 1971 года, когда в Лондоне состоялся первый Всемирный цыганский конгресс. На нем представители этого народа из 30 стран провозгласили себя единой нетерриториальной нацией и утвердили национальные символы: флаг и гимн. Флаг состоит из двух горизонтальных полос — синей (небо) и зеленой (земля) — с красным колесом посередине, символизирующим кочевой образ жизни. Гимн «Джелем, джелем» основан на народной песне, его особенность в том, что исполнять его можно на разные лады и даже с разным текстом.

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К празднику в онлайн-кинотеатре Okko выходит документальный фильм «Быть цыганом» — о жизни представителей этого народа в России.

В нем стендап-комик Леонид Кулаков отправляется в путешествие по стране, чтобы познакомиться с укладом жизни, традициями и культурой цыганской диаспоры. Он поговорит с ее представителями об их самоидентичности и насущных проблемах, узнает, как живется в таборе, чем зарабатывают цыгане, как проходят их свадьбы и что такое цыганский стиль.

Международный день нейрохирурга

8 апреля отмечается профессиональный праздник врачей-нейрохирургов, специализирующихся на операциях на головном и спинном мозге. Нейрохирургия требует высочайшего уровня мастерства и точности, ведь малейшая ошибка может стоить пациенту здоровья или жизни. В этот день принято выражать благодарность специалистам, которые ежедневно спасают жизни пациентов с травмами, опухолями, инсультами и нарушением кровообращения.​

Международный день фэншуй

Фэншуй — древнекитайское искусство гармонизации пространства, направленное на улучшение благополучия и здоровья человека. Последователи этой практики стремятся поймать благотворные потоки энергии ци, располагая материальные предметы вокруг себя определенным образом. Принципы фэншуй и сегодня часто применяются в дизайне и архитектуре в азиатских странах, особенно — в Китае. В этой стране к древнему учению относятся серьезно — настолько, что в новых домах могут делать скидки на квартиры, окна которых выходят на «неправильную» сторону.

День рождения пожарной лестницы

8 апреля 1766 года англичанин Джон Белл запатентовал первую выдвижную пожарную лестницу, что стало значительным шагом в развитии противопожарного оборудования. С тех пор конструкции лестниц совершенствовались, становясь более надежными и функциональными. Современные пожарные лестницы позволяют спасать жизни и эффективно бороться с огнем на высотных зданиях.​

Какие события отмечают 8 апреля в других странах

Хана Мацури — Япония. Праздник, приуроченный ко дню рождения Будды, отмечают в Японии 8 апреля в разных буддийских странах даты дня рождения Будды часто отличаются, так как зависят от особенностей местных древних календарей. В этот день в стране проводятся фестивали цветов, а в храмах выставляют маленькие фигурки новорожденного Будды. Верующие омывают их чаем или водой.

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День алии (Йом ха-Алия) — Израиль. Алия, или возвращение евреев на историческую родину — важная часть израильской истории и культуры. В этот день проводятся мероприятия, подчеркивающие значимость вклада новых граждан в развитие страны и культурного разнообразия общества.

День доброты к юристам — США. В этот день американцы призывают проявлять уважение и благодарность к представителям юридической профессии. Юристы часто сталкиваются с критикой и стереотипами, однако их работа играет важную роль в обеспечении справедливости и защиты прав граждан.

День экономиста — Таджикистан. В Таджикистане 8 апреля чествуют специалистов в области экономики, отмечая их вклад в развитие национальной финансовой системы.

Церковные праздники 8 апреля

Собор Архангела Гавриила

8 апреля православная церковь празднует Собор Архангела Гавриила, вспоминая об одном из самых известных и почитаемых небесных вестников. Именно Архангел Гавриил, согласно Евангелию, принес Деве Марии благую весть о будущем рождении Иисуса Христа. Этому событию посвящен один из важнейших церковных праздников, Благовещение, который отмечают накануне, 7 апреля.

Собор Архангела Гавриила был установлен еще в IV веке, а позднее включен в церковный устав. В иконографии Гавриил часто изображается с лилией — символом чистоты — или с зеркалом из яшмы и пальмовой ветвью. В этот день верующие молятся о добрых вестях, духовной поддержке и укреплении в вере. Считается, что Архангел Гавриил покровительствует тем, кто ищет правды, занимается педагогикой, искусством или дипломатией.

close Картина с изображением ангела Гавриила, приходящего к Марии (Благовещение, Салезианская церковь, Вена) Renata Sedmakova/Shutterstock/FOTODOM

Дeнь пaмяти cвящeннoмучeникa Иpинeя Cиpмийcкoгo

Также 8 апреля вспоминают священномученика Иринея, епископа Сирмийского, одного из первых христианских мучеников IV века. Он был архиереем в городе Сирмий (современная Сремска-Митровица в Сербии) и прославился своей твердостью духа во времена правления императора Диоклетиана — того самого, который начал одни из самых масштабных гонений на христиан. Отказавшись поклониться языческим богам, Ириней подвергся жестоким пыткам и был обезглавлен. Его стойкость и мужество стали примером исповедничества для будущих поколений христиан.

Народные праздники и приметы 8 апреля

Гавриил Благовест

8 апреля по народному календарю отмечался Гавриил Благовест — день, когда весна окончательно вступает в свои права. Архангел Гавриил, которого в этот день почитает церковь, считался среди простых людей не только проповедником божьей воли, но и вестником тепла и пробуждения природы. А еще — покровителем добрых новостей. Считалось, что этот день лучше проводить в спокойствии и тишине, тяжело работать не рекомендовалось.

Приметы

Ясная, солнечная погода — к урожайному году.

Если с утра закукарекал петух — будет добрая весть или неожиданные гости.

Капель с крыш — к скорой оттепели и началу полевых работ.

Туман на рассвете — к дождливой весне.

Работать в поле или на огороде нельзя — можно «отпугнуть» урожай.

Если на деревьях появляются первые почки — лето будет жарким.

Какие исторические события произошли 8 апреля

1158 год — князь Андрей Боголюбский заложил Успенский собор во Владимире, который стал духовным символом Северо-Восточной Руси и памятником белокаменного зодчества.

1513 год — испанский мореплаватель Хуан Понсе де Леон объявил Флориду владением Испании, положив начало европейской колонизации региона.

1782 год — Екатерина II издала указ о создании народных школ по всей России. Так началась государственная программа по всеобщему бесплатному начальному образованию.

1820 год — крестьянин Йоргос Кентротас на греческом острове Милос случайно нашел статую, которая сегодня известна как Венера Милосская.

1830 год — Мексика официально запретила американцам переселяться в Техас — шаг, который в перспективе стал одной из причин последующей Техасской революции.

1911 год — голландский физик Хейке Камерлинг-Оннес открыл явление сверхпроводимости, охлаждая ртуть до температуры жидкого гелия.

1944 год — началась Крымская операция Красной армии, в ходе которой полуостров был освобожден от немецко-румынской оккупации.

1966 год — Леонид Брежнев был избран генеральным секретарем ЦК КПСС — началась эпоха, которую позже назовут «застоем».

1971 год — вблизи Лондона прошел первый Всемирный конгресс цыган, на котором были утверждены флаг и гимн ромского народа.

1990 год — на канале ABC стартовал культовый сериал «Твин Пикс», изменивший представление о телевидении и о том, каким может быть детектив.

1994 год — найдено тело Курта Кобейна, фронтмена Nirvana. Его самоубийство стало трагическим символом конца гранж-эпохи.

2010 год — в Киргизии произошел государственный переворот, в результате которого был свергнут президент Курманбек Бакиев. Погибли более 70 человек.

Дни рождения и юбилеи 8 апреля

1605 год — родился Филипп IV, король Испании и Португалии, при котором Испания переживала упадок, но расцвела культура золотого века.

1692 год — родился Джузеппе Тартини, итальянский скрипач и композитор, автор мистической «Трели дьявола».

1764 год — родился Николай Резанов, русский дипломат, один из основателей Российско-американской компании и инициатор первой кругосветки.

1859 год — родился Эдмунд Гуссерль, немецкий философ, основатель феноменологии, оказавшей влияние на целую эпоху гуманитарной мысли.

1892 год — родилась Мэри Пикфорд, звезда немого кино, одна из основательниц студии United Artists, обладательница «Оскара».

Кто отмечает дни рождения

69 лет исполняется Никасу Сафронову, российскому художнику.

67 лет исполняется Виктору Зинчуку, гитаристу-виртуозу, композитору, популяризатору инструментального рока в России.

62 года исполняется Джулиану Леннону, сыну Джона Леннона и музыканту.

59 лет исполняется Робин Райт, американской актрисе («Форрест Гамп», «Карточный домик»).

39 лет исполняется Игорю Акинфееву, легенде российского футбола и вратарю ЦСКА.