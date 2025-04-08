Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Госдума приняла закон об уголовной ответственности за дискредитацию ВС

Госдума приняла закон об уголовной ответственности за дискредитацию армии
close
Владимир Песня/РИА Новости

Госдума приняла закон об уголовной ответственности за дискредитацию Вооруженных сил (ВС) РФ и призывы к санкциям, а также за содействие в исполнении решений международных организаций, в которых не участвует Россия, по найму или из корыстных побуждений. Об этом сообщается на сайте ГД.

Изменения предлагается внести в Уголовный кодекс, а также статью 31 Уголовно-процессуального кодекса. За содействие международным организациям, в которых не состоит РФ, авторы инициативы предлагают давать до семи лет колонии. За призывы к санкциям против России, совершенные из корыстных побуждений или по найму, — до пяти лет лишения свободы. Предлагается также ужесточить уголовную ответственность за дискредитацию Вооруженных сил РФ из тех же мотивов.

За все эти преступления также предполагается конфискация имущества, следует из сообщения ГД.

Авторами законопроекта стали председатель Госдумы Вячеслав Володин, заместитель председателя, руководитель рабочей группы по подготовке данных инициатив Ирина Яровая, руководители и депутаты фракций, в целом около 400 парламентариев.

Ранее сообщалось, что нежелательным в РФ организациям запретят размещать на своих сайтах рекламу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами