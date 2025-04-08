Госдума приняла закон об уголовной ответственности за дискредитацию ВС

Госдума приняла закон об уголовной ответственности за дискредитацию Вооруженных сил (ВС) РФ и призывы к санкциям, а также за содействие в исполнении решений международных организаций, в которых не участвует Россия, по найму или из корыстных побуждений. Об этом сообщается на сайте ГД.

Изменения предлагается внести в Уголовный кодекс, а также статью 31 Уголовно-процессуального кодекса. За содействие международным организациям, в которых не состоит РФ, авторы инициативы предлагают давать до семи лет колонии. За призывы к санкциям против России, совершенные из корыстных побуждений или по найму, — до пяти лет лишения свободы. Предлагается также ужесточить уголовную ответственность за дискредитацию Вооруженных сил РФ из тех же мотивов.

За все эти преступления также предполагается конфискация имущества, следует из сообщения ГД.

Авторами законопроекта стали председатель Госдумы Вячеслав Володин, заместитель председателя, руководитель рабочей группы по подготовке данных инициатив Ирина Яровая, руководители и депутаты фракций, в целом около 400 парламентариев.

Ранее сообщалось, что нежелательным в РФ организациям запретят размещать на своих сайтах рекламу.