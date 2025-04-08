Следователи раскрыли еще одно преступление «ангарского маньяка»

Следователи раскрыли еще одно преступление Михаила Попкова, известного как «ангарский маньяк». Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По его данным, правоохранители установили причастность Попкова к убийству Татьяны С. в 2011 году. «Ангарский маньяк», который отбывает пожизненное заключение в колонии особого режима «Торбеевский централ» в Мордовии, признался, что убил женщину туристическим топориком в здании водонасосной станции в Ангарске, после чего сжег ее тело.

Попкова арестовали в 2012 году. Через три года суд приговорил его к пожизненному заключению за совершение 22 убийств и двух покушений на убийство. В 2018 году его признали виновным в еще 59 убийствах и в изнасилованиях и снова приговорили к пожизненному. Третий срок — девять лет и восемь месяцев — он получил в 2021 году за убийство двух женщин в 1995 году.

В 2023 году Иркутский суд приговорил «ангарского маньяка» еще к 10 годам лишения свободы. Этот срок суммируется с двумя пожизненными сроками за убийство более чем 80 человек, которые уже есть у мужчины. Знакомый с делом преступника источник утверждает, что Попков может быть причастен еще к 50 расправам.

Ранее депутат Миронов предложил вернуть смертную казнь для террористов, убийц детей и маньяков.