Директор рэпера Паши Техника опубликовал заключение тайских врачей о его смерти

Директор российского рэпера Паши Техника Марк Яровный опубликовал в своем Telegram-канале заключение о смерти исполнителя. В качестве основной причины смерти в документе указывается «‎септический шок».

В качестве обстоятельств, которые привели к летальному исходу, обозначены «‎острая дыхательная недостаточность, острая почечная недостаточность и неуточненная пневмония».

Рэпера Паши Техника не стало 4 апреля в возрасте 40 лет. 27 марта его госпитализировали в больницу в Таиланде с тяжелым отравлением, предположительно, запрещенными веществами. Врачи неделю боролись за жизнь рэпера, однако спустя неделю его состояние резко ухудшилось.

Накануне стало известно, что причиной кончины музыканта стала легочная инфекция. Об этом сообщил директор артиста Марк Яровный со ссылкой на тайских врачей. Дата и место прощания с музыкантом по-прежнему неизвестны.

До этого экс-супруга Техника радовалась снежной погоде в Москве, поскольку это позволит сыну рэпера присутствовать на прощании с отцом. Женщина поясняла, что наследник артиста страдает от поллиноза — сезонного заболевания, причиной которого является аллергическая реакция на пыльцу растений.

Ранее менеджер забрал тело рэпера и показал последнее фото с ним.