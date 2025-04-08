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Число смертных казней в мире за прошлый год достигло рекорда с 2015 года

Amnesty International: за 2024 год в мире провели 1634 смертные казни
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AP

В мире в 2024 году провели 1634 смертные казни, что на целых 32% больше по сравнению с 2023 годом. Об этом сообщило в ежегодном докладе Amnesty International.

По данным организации, число смертных казней во всем мире за прошлый год достигло рекордных показателей с 2015 года.

В отчете написали, что большинство казней в прошлом году прошли в странах Ближнего Востока. На Иран, Ирак и Саудовскую Аравию пришелся 91% всех зафиксированных случаев. По сравнению с предыдущим годом Ирак увеличил этот показатель почти в четыре раза, а Саудовская Аравия — в два.

Несмотря на увеличение числа казней, количество стран, в которых исполняются смертные приговоры, осталось на минимальном уровне за всю историю наблюдений. В 2024 году высшую меру наказания применили только в 15 государствах.

При этом данные из Китая, Северной Кореи и Вьетнама в доклад не включены, так как информация о смертных казнях в этих странах засекречена. Также организация не смогла получить точные сведения из Сирии и Палестины.

Ранее японцу, полвека ожидавшему казни, назначили компенсацию в почти $1,5 млн.

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