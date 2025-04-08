Над Курской и Белгородской областями сбили 23 БПЛА. Военная операция, день 1140-й

Недовольство украинского президента Владимира Зеленского «слабой реакцией» США на удар по Кривому Рогу со стороны России является лицемерным, так как Киев ничего не делает для эвакуации мирных жителей, написал в своем Telegram-канале украинский депутат Александр Дубинский.
В МО создадут мобильные врачебные комиссии для проведения медицинских осмотров военнослужащих, получивших ранения непосредственно в воинских частях и подразделениях.
«Данная мера значительно снизит нагрузку на военно-врачебные комиссии, созданные на базе военных госпиталей, сократит сроки проведения экспертизы и сделает ее более доступной военнослужащим, которым она необходима. Ранее отмечались случаи формирования очередей из военнослужащих, прибывающих в военно-медицинские организации для прохождения врачебных комиссией», — сказано в сообщении.
В Узбекистане 39-летнего гражданина приговорили к семи годам лишения свободы за вербовку соотечественников для участия в СВО.
США ведут прокси-войну против России, несмотря на переговоры, заявил в интервью aif.ru глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков:
«Конечно, США продолжают вести «прокси-войну» против России, снабжая Украину оружием. Это парадоксальная ситуация, когда одновременно с продолжением военных действий идут переговоры».
РФ опережает страны НАТО по производству тяжелых огнеметных систем, что дает российской стороне преимущество на поле боя, обозначил индустриальный директор кластера вооружений Ростеха Бекхан Оздоев.
⚡️В Минобороны рассказали, что за ночь средства ПВО уничтожили 23 украинских БПЛА: 19 над Курской областью и четыре над Белгородской.