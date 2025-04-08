Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Политика

Над Курской и Белгородской областями сбили 23 БПЛА. Военная операция, день 1140-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1140-й день
close
Егор Алеев/ТАСС
За ночь средства ПВО уничтожили 19 украинских БПЛА над Курской областью и четыре — над Белгородской. Сенатор Алексей Пушков обвинил США в ведении прокси-войны против России из-за поставок оружия на Украину. РФ опережает страны НАТО по производству тяжелых огнеметных систем, что дает российской стороне преимущество на поле боя, заявили в Ростехе. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
09:23

Недовольство украинского президента Владимира Зеленского «слабой реакцией» США на удар по Кривому Рогу со стороны России является лицемерным, так как Киев ничего не делает для эвакуации мирных жителей, написал в своем Telegram-канале украинский депутат Александр Дубинский.

09:15

В МО создадут мобильные врачебные комиссии для проведения медицинских осмотров военнослужащих, получивших ранения непосредственно в воинских частях и подразделениях.

«Данная мера значительно снизит нагрузку на военно-врачебные комиссии, созданные на базе военных госпиталей, сократит сроки проведения экспертизы и сделает ее более доступной военнослужащим, которым она необходима. Ранее отмечались случаи формирования очередей из военнослужащих, прибывающих в военно-медицинские организации для прохождения врачебных комиссией», — сказано в сообщении.

09:02

«Страна.ua» пишет о взрывах в Днепропетровске (украинское название — Днепр).

08:48

08:40

В Узбекистане 39-летнего гражданина приговорили к семи годам лишения свободы за вербовку соотечественников для участия в СВО.

08:32

ВСУ перебрасывают новые подразделения в направлении хутора Олешня Курской области — ТАСС

08:13

США ведут прокси-войну против России, несмотря на переговоры, заявил в интервью aif.ru глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков:

«Конечно, США продолжают вести «прокси-войну» против России, снабжая Украину оружием. Это парадоксальная ситуация, когда одновременно с продолжением военных действий идут переговоры».

08:07

РФ опережает страны НАТО по производству тяжелых огнеметных систем, что дает российской стороне преимущество на поле боя, обозначил индустриальный директор кластера вооружений Ростеха Бекхан Оздоев.

08:03

⚡️В Минобороны рассказали, что за ночь средства ПВО уничтожили 23 украинских БПЛА: 19 над Курской областью и четыре над Белгородской.

08:00

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1140-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

Появились новые записи
показать
Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Все новости на тему:
СВО: последние новости
Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Все новости на тему:
Второй срок Трампа
Все новости на тему:
Обстрелы Белгородской области
Что думаешь?
Комментарии
Картина дня
Возраст, стаж и коэффициенты: что нужно знать для получения пенсии в 2025 году?
Соцфонд: для назначения пенсии по старости нужно 15 лет стажа и 30 коэффициентов
«Придет полиция, нас разгонит». Как живут цыганские таборы в России?
Криминолог Данил Сергеев: количество цыган в России может доходить до полумиллиона
В Чечне мужчина напал с ножом на сотрудников ДПС
В России представили смартфон с функцией определения дипфейков
Военный эксперт рассказал о продвижении ВС РФ в районе Часова Яра
Трамп намерен беспрецедентно увеличить оборонный бюджет США
Названа сумма, которую инвесторы разместили в экономике США с начала срока Трампа
Новости и материалы
Жителя Челябинска задержали по подозрению в призывах к терроризму в соцсетях
Стало известно о резком падении доходов Илона Маска
В Северной Корее открыли первый компьютерный клуб без компьютеров
На Филиппинах проснулся один из крупнейших вулканов
Известный стендап-комик попал в больницу из-за мороженого: «Было вкусно!»
Петербуржец выпил и в очередной раз избил трехмесячного щенка
Зеленского обвинили в лицемерии после его осуждающих слов в адрес США
Украина спустя 2,5 года нашла замену Врублевскому на посту посла в Казахстане
Пользователей WhatsApp призвали обновить приложение из-за опасной уязвимости
Стал известен избранник Валиевой
В аэропорту Дагестана задержали большинство рейсов
ВСУ перебрасывают подразделения в Курскую область
К Трампу обратились по поводу капитуляции Зеленского
Названы смартфоны, которые не стоит покупать в 2025 году
На заводе Volkswagen планируется наладить выпуск бронекабин для военных грузовиков
Сын Кадышевой бросил беременную жену без денег в Дубае
Ракета «Союз» стартовала с Байконура
Военкор сообщил о тяжелых боях на границе Белгородской области
Все новости
Мадуро анонсировал введение чрезвычайного положения в Венесуэле
В Госдуме рассказали о перспективах России на фоне торговой войны США
Ефремов устроит фуршет в колонии перед выходом по УДО
В России резко выросло число угонов автомобилей
«Долой банду Гитлера»: как нацисты отрубили голову супругам Хампель за антивоенные открытки
Антивоенные активисты Отто и Элиза Хампель были казнены 80 лет назад
Apple в спешке направила в США забитые iPhone самолеты
На Москву обрушился мощный снегопад
«Ростех» предложил сажать за «блок на негатив»
«Гостям показывают простынь с лепестками роз»: как живут современные цыганки
Цыганка рассказала об исчезновении запрета на брак с русскими
Немецкие журналисты нашли «российский след» в теракте в Мангейме. Разведка ФРГ им не поверила
BND: выводы расследования о связи РФ с терактом в немецком Мангейме недостоверны
8 апреля — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире
Календарь на 8 апреля: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей
«Я предупреждал»: после ответных пошлин Трамп объявил Китаю ультиматум
Трамп пригрозил Китаю новыми пошлинами в размере 50% и отказом от переговоров
Эхо приватизации: экс-владельца Соликамского магниевого завода объявили в розыск
МВД РФ объявило в розыск экс-владельца СМЗ Петра Кондрашева
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами