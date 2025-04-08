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На видео попало, как спешившую к пациенту скорую остановили из-за кортежа чиновника

В Пятигорске скорую, спешившую к пациенту, остановили из-за кортежа чиновника

В Пятигорске автомобиль скорой помощи, спешившей к пациенту, остановили из-за кортежа чиновника. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Россия.112».

«Очевидцы заметили, что ради кортежа чиновника была остановлена скорая помощь, которая спешила к пациенту. В соцсетях местные жители возмутились такой «расстановке приоритетов», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, как сотрудники правоохранительных органов останавливают автомобиль скорой помощи с включенными проблесковыми маячками и сиреной. Далее на записи видно, что проезжают несколько черных автомобилей в сопровождении патрульных машин. После этого сотрудник ГИБДД пропускает автомобиль скорой помощи.

До этого сообщалось, что в автобусе в Колпино женщина напала на пассажирку с букетом цветов. Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как пассажирки дерутся в автобусе. По информации источника, нарушительница несколько раз ударила женщину с букетом по лицу.

Ранее массовое ДТП парализовало движение на Кутузовском проспекте в Москве.

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