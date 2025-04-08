Какие новые китайские автокомпании вышли на российский рынок

Китайский бренд Deepal привез в Россию автомобили для сертификации. Готовится к продажам марка Tenet, кроссовер которой напоминает модели Chery. Кроме того, в Рунете появился загадочный сайт с анонсом премьеры нового бренда «из сердца Европы». О том, что за этим скрывается и какие еще марки появятся в России, — в материале «Газеты.Ru».

Deepal

О том, что китайский автомобильный бренд Deepal собирается в 2025 году официально выйти на российский рынок, сообщила еще в 2024 году «Российская газета». Бренд Deepal принадлежит крупному китайскому автопроизводителю Changan и был создан для выпуска автомобилей с оптимальным соотношением цены и качества. В отличие от Avatr, Deepal метит в премиум.

close Кроссовер Deepal G318 Changan

Кроссоверы G318 уже ввезены в Россию для прохождения сертификационных испытаний, уточняет «РГ».

Марка появилась в 2022 году, под ней уже выпускаются два лифтбэка и три кроссовера. Замеченный в России Deepal G318 по габаритам сопоставим с актуальной версией внедорожника Toyota Land Cruiser Prado с заводским индексом 250. Также среди его конкурентов китайские Haval Dargo, Jetour T2 и Tank 500.

Автомобиль снабжен последовательной гибридной силовой установкой — двигатель внутреннего сгорания используется в ней только для подзарядки тяговой батареи и не связан с колесами. В заднеприводном варианте с одним электромотором на задней оси автомобиль развивает 252 л.с., отдача полноприводной версии с двумя электромоторами — 420 л.с. Батареи также доступны в двух вариантах емкости — на 19 и 35 кВт·ч. Среди оснащения пневмоподвеска, камеры кругового обзора, электромагнитная межколесная блокировка на задней оси и медиасистема со встроенным караоке.

close Great Wall Motor

На китайский рынок G318 вышел летом 2024 года по цене 175,9-318 тыс. юаней (2,06-3,73 млн рублей).

Avatr уже пришел

Автомобили бренда Avatr активно поставлялись в Россию по альтернативному импорту, но в 2025 году марка пришла в страну официально. Бренд также принадлежит концерну Changan и ведущему китайскому производителю аккумуляторов CATL, тяговые батареи которого устанавливаются на электромобили и гибриды многих брендов.

close Avatr 11 Avatr

Первая модель Avatr из официальных поставок — купе-кроссовер Avatr 11, цена на который стартует с 7 млн рублей. В базовое оснащение входит силовая установка мощностью 313 л. с., запас хода на одной зарядке — 575 км. Более мощный двухмоторный Avatr 11 (578 л. с.) предлагается за 7,5 млн рублей, а его максимальная комплектация с индивидуальными креслами заднего ряда, снабженными вентиляцией и массажем, оценивается в 7,8 млн рублей.

close Avatr 11 Avatr

Адаптация под российский рынок включает такие опции, как подогревы сидений, руля, лобового стекла и тяговой батареи. Также русифицирована медиасистема (в том числе голосовое управление), добавлена возможность подключения смартфонов через Apple CarPlay и Android Auto.

Monjaro «из сердца Европы»

На 14 апреля намечена российская презентация нового автомобильного бренда: для него создан отдельный промосайт, на котором указано только дата и то, что это «автомобиль из сердца Европы». По данным проекта «Авто Mail», проанализировавшего реестр доменных имен Роскомнадзора. Лицо, зарегистрировавшее сайт heartofeurope.ru, аффилировано с дистрибьютором марки Belgee в России «Слава Моторс». Эта фирма, в свою очередь, зарегистрировала несколько доменов для новой торговой марки Monjaro.

«Geely выведет на российский рынок бренд Monjaro «из сердца Европы», — делает вывод «Авто Mail».

Сейчас кроссоверы Monjaro представлены в России под своим оригинальным брендом Geely.

Tenet с калужского завода

На бывшем заводе Volkswagen в Калуге налажен выпуск автомобилей под брендом Tenet — об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша и опубликовал первые фото автомобилей нового бренда.

На начальном этапе автомобили будут собирать крупноузловым методом, далее планируется запуск полного производственного цикла со сваркой и окраской. Начало выпуска Tenet намечено на второй квартал 2025 года.

Li Xiang – теперь официально

Популярные для параллельного импорта гибридные и электрические кроссоверы Li Xiang будут поставлять в Россию официально. Дистрибьютором этой марки стала компания Sinomach, которая уже продает бензиновые внедорожники Oting и гибридные Rox.

close Lixiang 6 Max Валерий Шарифулин/ТАСС

В первую очередь в России сертифицируют кроссоверы Li L6, L7 и L9, которые наиболее востребованы в нашей стране. Компания Sinomach Auto подписала с Li Xiang соглашение о стратегическом сотрудничестве и будет развивать бренд в странах Евразийского экономического союза.

Exlantix добрался до России

Информация о том, что принадлежащий Chery бренд Exlantix выйдет на российский рынок с четырехдверным купе ES, появилась еще в 2024 году, но фактический запуск бренда затянулся. По актуальной информации, продажи автомобилей этого бренда стартуют в апреле.

close Exlantix ET Exlantix

На старте марка предложит электрический седан ES и гибридный кроссовер ET, у которых позже появятся другие версии. Седан Exlantix ES адаптирован для России: у него появился «зимний пакет» с подогревом сидений, руля и лобового стекла, русифицированная медиасистема. У Exlantix ET гибридная силовая установка с бензиновым мотором 1,5 литра, служащим для подзарядки батареи, и двумя электродвигателями. Автомобиль уже сертифицирован в России.