Подоляка: ВС РФ еще не освободили Олешню, Гуево и Горналь в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) удерживают в Курской области Олешню, Гуево и Горналь. Об этом сообщил военный блогер Юрий Подоляка в своем Telegram-канале.

«Всего еще до конца мы не освободили три населенных пункта области — Олешню, Гуево и Горналь. Но уже во всех трех идут бои», — написал он.

По словам Подоляки, два из них уже «практически освобождены».

Блогер отметил, что бойцы ВСУ, засевшие в зданиях местного спиртзавода в Гуево, окружены российскими военными. В Олешне ВС РФ осталось выбить противника из одного опорного пункта, за который сейчас идут ожесточенные бои.

8 апреля Министерство обороны РФ сообщило, что подразделения группировки войск «Север» в ходе наступательных действий освободили Гуево от украинских военных, а также нанесли поражение нескольким бригадам ВСУ в районах села Горналь и хутора Олешня.

По данным Telegram-канала «Северный ветер», бои за Гуево велись более 10 дней. Несмотря на потери, украинцы упорно пытались сохранить контроль над селом. Однако российским военным удалось выбить вражеские формирования и организовать эвакуацию мирного населения, которое противник пытался использовать в качестве «живого щита». Теперь ВС РФ приступили к штурму двух последних населенных пунктов в курском приграничье, которые оккупировали ВСУ, — Горналя и Олешни.

Ранее военные установили флаг России в освобожденном Гуево в Курской области.