Южнокорейские солдаты открыли предупредительный огонь на границе с КНДР

Южнокорейские солдаты открыли предупредительный огонь по военным из КНДР после того, как те временно пересекли демаркационную линию на 38-й параллели. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на сообщение Комитета начальников штабов (КНШ).

По данным КНШ, группа из примерно 10 северокорейских военнослужащих пересекла демаркационную линию внутри демилитаризованной зоны, разделяющей Корею на социалистическую и капиталистическую части, около 17:00 по местному времени (около 11:00 по мск). После предупредительной стрельбы, сопровождавшейся призывами отойти на северокорейскую территорию, группа вернулась за демаркационную линию. В последний раз подобный инцидент происходил в июле 2024 года.

«Наши военные внимательно следят за военной деятельностью Северной Кореи и принимают необходимые меры на основе оперативных процедур», — подчеркнули в КНШ.

До этого МО КНДР подтвердило подтвердило приверженность наращиванию вооружений.

Ранее Северная Корея приостановила зарубежный туризм из-за негативных постов.