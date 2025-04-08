«Нужно наводить порядок»: в Госдуме будут следить за работой нутрициологов

Нутрициологи обратились в Госдуму и к правительству с просьбой не запрещать их рекламу — в законопроекте, подготовленном депутатом Ниной Останиной, их приравнивают к представителям сферы «эзотерических услуг». Один из адресатов письма, глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов заявил «Газете.Ru», что инициатива не касается специалистов с медицинским образованием. По его словам, приравнивать нутрициологов к тарологам нельзя, однако в этой сфере нужно «наводить порядок».

«Письмо я не видел, мне пока оно не поступило. О каких нутрициологах мы говорим? Если мы говорим о врачах-нутрициологах, то у них никаких проблем нет, они работают в здравоохранении, консультируют людей, лечат соответствующим образом по своим программам. А кто такие другие нутрициологии, я, честно говоря, не совсем понимаю. То есть человек, который прошел какие-то курсы, которому рассказали, как правильно питаться, как правильно выстраивать рацион питания, и он, не обладая никаким базовым медицинским образованием биологическим, кому-то что-то советует. Не знаю. Понятно, что их приравнивать к тарологам нельзя, но в целом в этой специальности и вообще в этой деятельности нужно наводить порядок — это точно», — сказал он.

Леонов отметил, что в комитете по охране здоровья «еще не добрались» до регулирования деятельности нутрициологов, однако он уверен, что россиян необходимо ограждать от «некомпетентных специалистов».

«Этим нужно заняться, потому что я думаю, что среди этих 500 тысяч человек достаточно приличное количество людей, которые рекламу дают, кого-то консультируют, но не думаю, что они делают это профессионально и компетентно. Точно так же, как и психологи: есть клинические психологи, у них медицинское образование, здесь тоже все понятно. Есть психологи, которые окончили курсы в две недели и пытаются, соответственно, работать с пациентами или с клиентами. И не факт, что они принесут пользу. В этом случае требуется дополнительное регулирование. Но мы в комитете по охране здоровья еще до нутрициологов не добрались. Но в целом, если будут инициативы и идеи, в том числе с их стороны, со стороны общественности и специалистов, каким образом регулировать рынок этих специалистов, с одной стороны, с другой стороны, образование, понимать, что они прошли соответствующую аккредитацию, может быть, в профессиональном сообществе. Поэтому здесь необходимо, конечно, рассуждать, обсуждать и ограничивать наших граждан от некомпетентных так называемых специалистов», — добавил он.

11 марта глава думского комитета по защите семьи Нина Останина сообщила о подготовке законопроекта, направленного на запрет рекламы эзотерических, духовных и энергетических услуг. Согласно документу, предлагается блокировать ресурсы с рекламой алхимиков, астрологов, ведьм, нутрициологов, рунологов, тарологов, хиромантов, эзотерических коучей и других подобных видов деятельности.

8 апреля газета «КоммерсантЪ» написала, что российские нутрициологи обратились к депутату Останиной и Леонову, а также в правительство РФ и Общественную палату с просьбой не запрещать их рекламу. Они заявили, что поддерживают стремление к регулированию рынка эзотерических услуг, которые «вводят граждан в заблуждение и наносят физический, моральный и материальный ущерб», но свое попадание в список считают ошибкой, так как речь идет о «науке о питании» и важном звене в системе общественного здоровья. Нутрициологи считают, что поправки в законопроект являются преждевременными и нарушают права более 500 тысяч специалистов этой области.

Ранее кабмин РФ заявил, что законопроект о запрете рекламы услуг тарологов нуждается в существенной доработке.