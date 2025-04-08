Немецкие журналисты нашли «российский след» в теракте в Мангейме. Разведка ФРГ им не поверила

Мемориал, посвященный убитому во время теракта на площади в Мангейме полицейскому, 14 июня 2024 года

Немецкие журналисты обвинили Россию в причастности к теракту в Мангейме, опираясь на поисковые запросы в Google из России. Однако разведка Германии не считает эти доводы убедительными, заявляя, что данные основаны на неверной интерпретации выборочных фактов и не доказывают причастность Москвы.

Немецкая разведка «в целом сомневается в достоверности расследования телеканала ZDF» о причастности России к терактам в Германии, поскольку представленные результаты состоят «из выборочных данных и рассчитанных на их основе вероятностей». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Федеральной разведывательной службы Германии.

Речь идет о выпущенном 6 апреля сюжете ZDF с утверждениями о том, что Россия в свете борьбы с идеями либеральной демократии развязала в ФРГ тайную войну, и едва ли не все значимые происшествия — от нападения на политиков до пожара в торговом центре — инспирированы ее злонамеренными действиями.

В частности, ZDF утверждает, что РФ причастна к теракту, произошедшему 31 мая 2024 года в городе Мангейме во время митинга правого движения PAX Europa. Тогда афганец Сулейман Атаи напал с ножом на известного критика исламизма Михаэля Штюрценбергера. В результате шесть человек получили ранения, одного человека доставили в больницу, но спасти его не удалось. Впоследствии выяснилось, что нападавший прожил в Германии 11 лет, женился, стал отцом двоих детей, но незадолго перед терактом в Мангейме отрастил длинную бороду и, по словам соседей, перестал быть «милым и приветливым».

close Обвиняемый Сулейман А. (справа) во время судебного заседания по делу о нападении с ножом на рыночной площади в Мангейме, 01 Апреля 2025 года dpa/picture alliance/Getty Images

Свои выводы телеканал построил на основании анализа данных из Google Trends — сервиса, который показывает, как часто то или иное слово или термин ищут через поисковик.

«Уже за четыре дня до теракта из России, по-видимому, поступали запросы на поиск «террористического акта в Мангейме», — сообщает ZDF.

По утверждению интернет-профилировщика Стивена Брошарта, поисковые запросы из России, в которых содержалось имя преступника — это «очень, очень необычно».

С этим согласился и депутат бундестага от партии зеленых Константин фон Нотц, который заявил, что «оценка и анализ этих цифровых следов могут стать важным строительным блоком для того, чтобы значительно приблизиться к истине».

Разведка думает иначе

Однако представитель Федеральной разведывательной службы Германии (BND) высказал иную точку зрения.

«Результаты из Google Trends не подходят для представленных методов анализа и оценки и не могут использоваться в качестве достоверных данных», — заявил он.

close Полицейские во время обыска квартиры обвиняемого по делу о нападении с ножом на рыночной площади в Мангейме, 31 мая 2024 г dpa/picture alliance/Getty Images

Он пояснил, что результаты анализа трендов не основываются на фактическом количестве запросов, сделанных в выбранном регионе за выбранный период времени, а представляют собой выборочные данные и рассчитанные на их основе вероятности. При этом Google Trends анализирует не только точные термины, но и корни слов или отдельные слова из запроса, что подрывает обоснованность выводов, сделанных на основе таких данных. Кроме того, Google Trends не учитывает использования некоторых VPN-сервисов.

«Мнимая корреляция между этими артефактами и связью с Россией тем самым может быть воспроизведена и для множества других стран, что делает привязку к России маловероятной», — заявил представитель немецкой разведки.

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Влияние на политику

В свое время теракт в Мангейме повлиял на миграционную политику правительства Германии. Тогда канцлер Олаф Шольц заявлял, что мигранты, совершившие преступления на территории Германии, должны быть депортированы. Основанием для высылки из страны стала также публичная поддержка терроризма и террористов.

Журнал Der Spiegel писал, что для депортации провинившихся афганцев правительство ФРГ вело переговоры с правительством Узбекистана. Соглашение предполагало, что немецкая сторона перевезет депортируемых афганцев в Ташкент с помощью чартерных рейсов частной авиакомпании KamAir, после чего беженцев переправят в Кабул. Это позволяло правительству Германии не заключать прямых сделок с текущим руководством Афганистана. В ответ Ташкент потребовал облегчить условия направления в ФРГ узбекских трудовых мигрантов.