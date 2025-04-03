Россияне стали чаще оплачивать покупки улыбкой

Сервис «Оплата улыбкой» показал кратный рост количества оплат с начала года

Россияне совершили более 37,5 млн платежей на общую сумму почти 30 млрд рублей с помощью биометрии за 1 квартал 2025 года. За прошлый год прошло 26 млн оплат улыбкой. Таким образом, сервис «Оплата улыбкой» показал кратный рост количества оплат и оборотов с начала года. Об этом сообщили в Сбере.

В компании отметили, что на сегодняшний день количество терминалов, поддерживающих такую технологию, превышает 1 млн.

Чаще всего сервис используют жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода и Перми.

Сервис также популярен в Новосибирске, Уфе, Красноярске, Тюмени, Иркутске, Самаре и Челябинске.

Основными пользователями сервиса стали люди в возрасте от 25 до 44 лет (56%). Далее идут клиенты в возрасте от 45 до 64 лет (31%). Пользователи в возрасте от 22 до 24 лет и старше 65 лет составляют по 5% от общего числа клиентов. И только 3% граждан в возрасте от 18 до 21 года прибегают к оплате биометрией.

Старший вице-президент и глава блока «Транзакционный банкинг» Сбера Дмитрий Малых констатировал, что Россия стала первой страной в мире, где оплата по биометрии приобрела массовый характер.

Он отметил, что сервисом может воспользоваться любой гражданин старше 18 лет на всей территории страны, включая новые регионы.

Тот факт, что количество транзакций за первый квартал 2025 года превзошло показатели всего прошлого года, свидетельствует о переходе от начальной фазы внедрения инновационной технологии к этапу активного принятия ее широкими слоями населения, пояснил он.

«К «новаторам» присоединились «ранние последователи». Обычно полный цикл освоения подобных сервисов занимает 3–4 года, однако мы запустили «Оплату улыбкой» лишь летом 2023 года», — сказал Дмитрий Малых.