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Михаил Ефремов начал страдать от одышки в колонии

Адвокат Падалко: актер Ефремов страдает от одышки в колонии
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Антон Вергун/РИА Новости

Народный артист РСФСР Михаил Ефремов начал страдать от одышки в колонии. Об этом сообщают «Аргументы и факты» со ссылкой на адвоката актера Юрия Падалко.

«Я был у него в пятницу, пока стабильно. Слава богу, не хуже, но и не лучше», — рассказал адвокат о состоянии клиента.

Юрист подчеркнул, что после УДО Ефремову необходимо лечение в Москве, и здоровьем артист займется в первую очередь после того, как вернется домой.

Известно, что у актера диагностирована хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ). Специалисты отмечают, что чем быстрее начнется лечение, тем больше шансов на благополучный исход.

Накануне сообщалось, что актер почти перестал ходить в случае, если состояние актера ухудшится, ему заказали частный реанимобиль, в котором есть спецоборудование и кислород.

Кроме того, Ефремова может забрать и санавиация из Воронежа, если мужчина будет чувствовать себя крайне плохо. В Москве его сразу отвезут в центр пульмонологии.

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