«Не в ближайшие десятилетия»: в России исключили возможность ядерного разоружения

Дмитрий Медведев обвинил «США и их союзников» в провале подписанного 15 лет назад договора о стратегических вооружениях. По его словам, решение Запада «вести необъявленную войну» против России поставило мир на грань третьей мировой, и теперь ядерное разоружение невозможно в течение ближайших десятилетий – даже в случае завершения конфликта на Украине.

В день 15-й годовщины со дня подписания договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3) заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил о полном провале документа.

«К сожалению, он не привел к снижению риска ядерной войны. Виной тому позиция США и их союзников. В какой-то момент они решили, что можно формально сохранять ядерный паритет с Россией и в то же время вести против нас необъявленную войну с применением безграничных санкций, а потом и своего оружия и специалистов. Это поставило мир перед угрозой начала третьей мировой войны», — написал Медведев в Telegram.

Он напомнил, что администрация бывшего американского президента Джо Байдена твердила: никакого риска ядерного конфликта не существует.

«Это было циничное вранье: угроза достигла наивысшей степени. Администрация [президента США Дональда] Трампа как минимум на словах это признает (правда, предложив потратить на оборону рекордный $1 трлн)», — добавил зампред Совбеза.

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По мнению Медведева, Европа этого не осознала и не приняла. Напротив — начала «снова трясти своими скудными стратегическими потенциалами». Зампред Совбеза подчеркнул, что даже после окончания украинского конфликта «ядерное разоружение в ближайшие десятилетия невозможно» . Мир, по его словам, будет создавать более разрушительные виды оружия, а ядерные арсеналы появятся у новых стран.

Представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности возобновления ДСНВ, заявил, что Россия и США сейчас прикладывают максимум усилий для нормализации двусторонних отношений.

«Обсуждать можно все только в комплексе. Как раз для этого, чтобы выйти на перспективы начала <...> таких сложнейших переговоров, <...> Москва и Вашингтон прикладывают изрядные усилия для нормализации наших двусторонних отношений, которым был нанесен страшнейший ущерб в предыдущие годы», — ответил он.

Что такое ДСНВ

Подписанный в Чехии 8 апреля 2010 года документ пришел на смену Договору о СНВ 1991-го, а после вступления в силу заменил Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов 2002 года (ДСНП).

Россия и США договорились, что через семь лет после вступления договора в силу (к февралю 2018-го) у них должно быть не более 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), развернутых баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и развернутых тяжелых бомбардировщиков, не более 800 единиц для развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, развернутых и неразвернутых пусковых установок БРПЛ, развернутых и неразвернутых ТБ, а также не более 1550 единиц для боезарядов на развернутых МБР, боезарядов на развернутых БРПЛ и ядерных боезарядов, засчитываемых за развернутыми ТБ.

Стороны договорились свободно определять структуру ядерных триад, а также развертывать новые типы ракет и других носителей, уведомляя об этом друг друга. Согласно условиям договора, России и США запрещено размещать СНВ вне своих национальных территорий .

В декабре 2010 года договор ратифицировал сенат конгресса США, в январе 2011-го — Госдума и Совет Федерации. 5 февраля 2011 глава МИД Сергей Лавров и его американская коллега Хиллари Клинтон обменялись ратификационными грамотами соглашения, и оно вступило в силу, получив неофициальное название ДСНВ-3.

Документ должен был действовать в течение 10 лет, в январе 2021 года стороны договорились продлить его действие еще на пять лет, до 5 февраля 2026 года.

Выход России из договора

В феврале 2023 года президент Владимир Путин объявил о приостановке участия России в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений. По его словам, для возвращения к обсуждению вопроса о продолжении работы в рамках соглашения РФ должна понять, на что претендуют состоящие в НАТО Франция и Великобритания, а также как будут учитываться их стратегические ядерные арсеналы — то есть совокупный ударный потенциал альянса.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал выверенным, адекватным и единственно возможным решение о приостановке ДСНВ.

«Коллективный Запад сознательно пошел на крайнюю степень деградации отношений с Россией», — объяснил он.

МИД РФ тогда сообщил, что решение о приостановке приняли из-за деструктивной позиции США и их союзников.

«В преамбуле ДСНВ, которая является его неотъемлемой частью, постулируется приверженность сторон принципу неделимой безопасности и выстраиванию отношений на основе взаимного доверия и сотрудничества. Однако сегодня США открыто стремятся нанести России «стратегическое поражение», а подстегиваемая Вашингтоном напряженность выходит далеко за рамки украинского кризиса — США и возглавляемый ими Запад пытаются навредить нашей стране на любом уровне, в любой сфере и в любом регионе мира», — подчеркнули в министерстве.

Там добавили, что решение о приостановлении действия ДСНВ можно обратить, но для этого в США должны проявить политическую волю и обеспечить условия для возобновления полноформатного функционирования договора .

«Убеждены, что потенциал Договора с точки зрения его вклада в укрепление международной безопасности и стратегической стабильности далеко не исчерпан», — резюмировали в МИД.

Что говорят в США

Прежний хозяин Белого дома назвал приостановку участия России в ДСНВ «большой ошибкой». Он выразил уверенность, что этот вопрос так или иначе можно урегулировать.

После прихода к власти президента Дональда Трампа группа американских конгрессменов обратилась к госсекретарю Марко Рубио с просьбой продлить действие договора с Россией.

«Мы считаем, что в интересах обеих наших стран использовать официальные механизмы, направленные на предотвращение гонки ядерных вооружений», — объяснили свою позицию парламентарии.

В начале марта президент США Дональд Трамп призывал избавиться от ядерного оружия. Он уточнил, что хочет начать переговоры о денуклеаризации с Россией.

«Было бы здорово, если бы все избавились от своего ядерного оружия. Я знаю, что у России и у нас его гораздо больше, у Китая в течение четырех-пяти лет будет столько же. Было бы здорово, если бы мы все смогли избавиться от ядерного оружия, потому что мощь ядерного оружия безумна», — подчеркнул он.

Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что в переговорах о денуклеаризации должны участвовать и европейские ядерные державы — Франция и Великобритания, учитывая заявление французского лидера Эммануэля Макрона о желании взять под «ядерное крыло» другие страны Европы.