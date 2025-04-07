Около 20 миллионов россиян узнают об инновациях в медицине

Международная биофармацевтическая компания AstraZeneca запустила в России мультиплатформенный проект «Это наука», направленный на популяризацию научных достижений в области медицины. Ожидается, что он охватит порядка 20 млн человек, сообщили в пресс-службе компании.

Проект стартовал 7 апреля, во Всемирный день здоровья, и продлится как минимум до конца года. Его задача — рассказать россиянам о современных медицинских инновациях.

Согласно указу о национальных целях развития России до 2030 года, перед страной стоит цель увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет. Как отметили в AstraZeneca, достижению этой цели, в том числе, способствуют разработки и усилия тысяч врачей и исследователей в сфере медицины: с болезнями, которые еще недавно казались приговором, теперь можно бороться благодаря науке и людям, стоящими за ней.

«Важно не только разрабатывать новые лекарства и технологии, но и делиться этими знаниями с людьми, чтобы они могли принимать информированные решения о своем здоровье», — добавили в компании.

В AstraZeneca подчеркнули, что сегодня перед современным здравоохранением всех стран стоят серьезные вызовы, которые требуют внимания ученых уже сейчас.

Так, около 43 млн человек ежегодно умирают от хронических неинфекционных заболеваний. К 2050 году, по прогнозу, больше половины мирового населения будет страдать от ожирения или избыточного веса, уже сегодня у 60% таких людей есть хотя бы одно сопутствующее хроническое заболевание сердца, почек и не только.

Также прогнозируется, что к 2050 году число новых случаев рака вырастет более чем на 35 миллионов, что на 77% больше, чем в 2022 году. Кроме того, 400 млн человек страдают редкими заболеваниями. Пока известно более 10 тыс. типов редких и генетических заболеваний, но методы терапии найдены только для 11–15% из них.

Как с этими вызова борется наука и над чем ученые работают уже сегодня, расскажут в проекте «Это наука». Уточняется, что его фокусом станут передовые решения медицины, в частности технологии клеточной терапии, ингибиторы системы комплемента, радиоконъюгаты и не только. Проект будет реализован на нескольких платформах, чтобы охватить аудиторию с разными интересами, из разных городов и возрастных групп.

В рамках кампании пройдут радиоэфиры, будут выпущены подкасты с учеными и экспертами, а также реализован фотопроект «Молодые лица российской науки». Кроме того, на телевидении покажут научно-популярный мини-сериал о специалистах, которые проводят исследования и занимаются разработкой новых лекарств.