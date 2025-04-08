«Мы должны быть сильными»: Трамп решил увеличить оборонный бюджет США до $1 трлн

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация одобрила увеличение оборонного бюджета страны до $1 трлн. На встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху американский лидер заявил, что в мире «много плохих сил», поэтому и Штаты должны быть сильными. По словам Трампа, больше денег на содержание армии ранее не выделял никто. На что могут потратить средства — в материале «Газеты.Ru».

США вооружаются

Накануне Трамп принимал в Белом доме израильского премьера Нетаньяху. Стороны обсудили ряд вопросов, в ходе переговоров американский лидер заявил о скором увеличении оборонного бюджета США. Его администрация уже подготовила проект документа, на финансировании армии выделят «приблизительно» $1 трлн.

По словам президента США, американские власти «фактически одобрили» оборонный бюджет, которого «никто еще не видел».

«Мы очень бережно относимся к расходам, но армия — это то, что мы должны построить, и мы должны быть сильными, потому что сейчас там много плохих сил», — процитировало Трампа агентство Bloomberg.

Об увеличении расходов на армию Трамп высказался, говоря об операции против йеменских хуситов.

На встрече лидеров двух государств присутствовал глава Пентагона Пит Хегсет. Он не стал ничего говорить об увеличении расходов на армию, однако после встречи написал в соцсетях, что «президент Трамп восстанавливает вооруженные силы и быстро» .

Бывший министр обороны Ллойд Остин рекомендовал правительству США увеличить расходы на оборону примерно на $50 млрд. Помощь Израилю и Украине он предлагал оказывать не за счет оборонного бюджета, а из других источников. В частности, это стало бы стимулом для американских оборонных подрядчиков.

«Мы знаем, что наша промышленная база еще не в состоянии удовлетворить эти потребности всего за один год, но инвестиции в обнуление наших запасов должны начаться не позднее финансового года, который начинается 1 октября», — объяснял Остин.

Противостояние с Китаем

Еще во время предыдущего президентского срока Дональд Трамп называл Китай «угрозой всему миру». Американского лидера смущали темпы развития Вооруженных сил КНР.

«Китай, безусловно, в каком-то смысле является угрозой миру, поскольку он строит вооруженные силы быстрее, чем кто бы то ни было еще. И, откровенно говоря, китайцы используют американские деньги», — отмечал Трамп в 2019 году.

С переизбранием на должность президента он вновь заговорил о необходимости сдерживания КНР.

Во время встречи с Нетаньяху Трамп заявил, что не хотел бы тратить миллиарды долларов на «оборонку». По его словам, не должны увеличивать военные расходы и в Китае.

«Я не хочу, чтобы они брали $500-600 млрд в год и тратили их на свои вооруженные силы. Я не хочу, чтобы они тратили деньги на свои вооруженные силы. И я не должен тратить деньги», — ответил американский президент на вопрос об отношениях с КНР.

2 апреля он ввел новую систему пошлин на импорт. Базовой ставка составила 10%, а для товаров из Китая она оказалась гораздо выше — 34%. В Пекине пообещали «бороться до конца», если США будут настаивать на ведении тарифной и торговой войн.

«Китай продолжит принимать решительные и жесткие меры для защиты своего законного права на развитие», — заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

Угрозы Ирану, хуситам и ХАМАС

Увеличение оборонного бюджета можно объяснить не только подготовкой к возможному столкновению с Китаем, но и необходимостью финансировать ВС США на Ближнем Востоке. Американские военные продолжают наносить удары по йеменским хуситам, а отношения Штатов с Ираном оставляют желать лучшего.

Выступая в Белом доме, Трамп в очередной раз заявил, что Иран не вправе обладать ядерным оружием. Американский президент пригрозил большими неприятностями, если страна откажется от переговоров по атому .

«Если переговоры с Ираном не будут успешны, республика будет в опасности, потому что они не могут иметь ядерное оружие. Думаю, будет очень плохой день для Ирана, если мы не договоримся», — объяснил Трамп.

Позже он отметил, что ирано-американские переговоры «на самом высоком уровне» уже начались. Президент выразил надежду на урегулирование ядерной проблемы, что, по его словам, отвечает интересам как Ирана, так и США.

Что касается урегулирования конфликта в секторе Газа, Трамп неоднократно допускал установление США контроля над этой территорией .

«Я думаю, мы будем вовлечены в это. Иметь там миротворческие силы, подобные американским, контролировать сектор Газа и владеть им было бы хорошо», — подчеркнул американский лидер.

Израильский премьер поддержал его. По словам Нетаньяху, он обсудил с Трампом его «смелое предложение».