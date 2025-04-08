В Госдуме назвали бестолковым вратаря, оскорбившего Овечкина

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев раскритиковал украинского хоккеиста Эдуарда Захарченко за пожелания в адрес российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Его слова приводит «ВсеПроСпорт».

«Захарченко — совершенно глупый и никому неизвестный вратарь никому неизвестной сборной. Не надо обращать внимание на бестолковых людей, которые ничего не добились в жизни и не добьются никогда. Этот украинский хоккеист хочет попиариться на славе Овечкина», — заявил Свищев.

7 апреля сообщалось о том, что Захарченко перед матчем, в котором Овечкин забросил рекордную шайбу, заявил, что россиянин не заслуживает восхищения публики, и выразил надежду, что «у него оторвет ноги».

6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Вашингтон Кэпиталз» встречались с «Нью-Йорке Айлендерс». Единственная шайба «Кэпиталз» в этом матче стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение канадца Уэйна Гретцки, на счету которого 894 гола, и стал лучшим снайпером в истории. «Вашингтон» уступил «Айлендерс» со счетом 1:4.

Ранее Артем Дзюба поздравил Овечкина с рекордом.