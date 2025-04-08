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В Курской области наградили 11-летнюю героиню Алесю за спасение семьи

Хинштейн наградил девочку, которая вывела родителей из заминированного леса

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн вручил 11-летней Алесе из эвакуированного села Гуево благодарность за смелые и решительные действия. Об этом глава региона рассказал в своем Telegram-канале.

По словам Хинштейна, девочка оказала первую помощь родителям, которые пострадали во время обстрела ВСУ, а также помогла семье пройти через заминированный лес.

«Когда по дому пришелся удар, ее родителей серьезно ранило: отец упал без сознания, у матери осколком повредило руку. Алеся не растерялась, как могла, оказала первую помощь», — написал Хинштейн.

В лесу девочка искала и обходила растяжки, колокольчики и мины, которые разбросали украинцы, чтобы навредить мирным жителям. Благодаря смелости Алеси она и ее родители выбрались из леса живыми и невредимыми.

Хинштейн вручил девочке грамоту, а также памятные часы с гравировкой Курской области.

Об освобождении села Гуево, которое находится на границе с Украиной, стало известно 8 апреля. По данным Минобороны РФ, в населенном пункте подняли российский флаг.

Теперь бойцы Вооруженных сил России приступили к штурму двух последних населенных пунктов в Курской области, которые фактически остались под контролем украинских войск. Это село Горналь и хутор Олешня.

Ранее Хинштейн заявил, что жившие в оккупации куряне получат льготы на жилищные сертификаты.

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