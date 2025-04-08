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В РФ осудили трех украинских военных, вторгшихся в приграничье

Генпрокуратура РФ: трех бойцов ВСУ лишили свободы за теракты в Курской области
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Depositphotos

Трех украинских бойцов приговорили к лишению свободы на сроки от 16 до 17 лет по делу о терактах в Суджанском районе Курской области. Об этом сообщается на официальном сайте Генеральной прокуратуры РФ.

Фигурантами дела стали стрелки 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслан Федосеев, Александр Крамаренко и Анатолий Савчук. По данным надзорного ведомства, 2-й Западный окружной военный суд признал их виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «а» и «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ.

«Установлено, что 26–27 августа 2024 года Крамаренко, Федосеев и Савчук <...> в составе групп с другими военнослужащими <...> на гражданских автомобилях типа «пикап» пересекли <...> границу <...> в Суджанском районе Курской области и проследовали вглубь его территории для осуществления террористической деятельности», — говорится в заявлении.

Из него следует, что при себе мужчины имели взрывные устройства и стрелковое оружие.

В результате бойцы ВСУ прибыли к населенным пунктам Малая Локня и Погребки. После этого они оборудовали в лесистой местности наблюдательно-огневые позиции, чтобы удерживать села под вооруженным контролем.

«Боевики <...> минировали дороги и территории вблизи занимаемых позиций, принимали меры к дезорганизации деятельности органов государственной власти и местного самоуправления, запугивали мирных граждан», — подчеркнули в прокуратуре.

Там добавили, что военным Вооруженных сил РФ удалось задержать украинских солдат через пять дней после их прибытия в приграничье. Впоследствии представителей ВСУ поместили в следственный изолятор, а затем приговорили к лишению свободы на сроки от 16 до 17 лет. При этом первые пять лет они будут находиться в тюрьме, а оставшуюся часть — в колонии строгого режима.

Ранее российский суд заочно вынес приговор полковнику ВСУ, причастному к авиационному удару по Белгородской области.

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