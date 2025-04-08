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Япония вновь захотела мира с Россией. Но продолжает называть Курилы своими

МИД Японии заявил о желании заключить мирное соглашение с Россией
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Юрий Смитюк/ТАСС
Правительство Японии настроено на заключение мирного соглашения с Россией, несмотря на непростые отношения, следует из ежегодного доклада МИД страны. При этом в том же документе японская сторона продолжает называть Курильские острова своими северными территориями, тогда как в России не раз подчеркивали, что вопрос суверенитета над Курилами не обсуждается. Что говорят об этом в двух странах — в материале «Газеты.Ru».

Хотят мира и Курилы

Несмотря на сложные двусторонние отношения, Япония желает заключить мирный договор с Россией, говорится в ежегодном докладе министерства иностранных дел страны «Синяя книга». В то же время правительство страны настаивает на том, что Курильские острова якобы находятся «под незаконной оккупацией» — японская сторона считает их своими «северными территориями».

В «Синей книге» отмечается, что для Японии приоритетным остается вопрос возобновления гуманитарных обменов с южной частью Курил. Речь идет в том числе о возможности посещения захоронений предков бывшими японскими жителями островов.

Ранее, в период, когда премьер-министром Японии был Синдзо Абэ (2012-2020 годы), власти страны практически не использовали слово «оккупация» в отношении Курил. Не было таких формулировок и в официальных документах.

Что известно о мирном договоре

Россия и Япония вели переговоры для заключения мирного соглашения по итогам Второй мировой войны с середины XX века. Подписать договор не удавалось из-за разногласий по поводу принадлежности южной части Курильских островов. После завершения войны весь архипелаг включили в состав СССР, японская же сторона продолжала называть Итуруп, Кунашир, Шикотан и несколько небольших необитаемых островов своими северными территориями, якобы «оккупированными» Россией.

РФ прекратила переговоры с Японией о заключения мира из-за введения ею санкций после начала спецоперации. Чуть позже российская сторона прекратила действие соглашения об упрощенном посещении Курильских островов бывшими японскими жителями. МИД уточнял, что мера не затронула реализацию договоренности от 2 июля 1986 года о взаимном безвизовом посещении захоронений.

Что говорят в Японии

В прошлогоднем докладе «Синяя книга» Курильские острова тоже называли «оккупированными». Япония выражала «озабоченность» статусом своих, как там считают, северных территорий.

Год назад премьер-министр Японии Фумио Кисида называл отношения с Россией сложными из-за конфликта на Украине, однако выражал надежду на решение «территориального» спора.

«К сожалению, вопрос о северных территориях не решен и мирный договор не заключен <…> Возобновление обменной деятельности является одним из главных приоритетов в японо-российских отношениях», — отмечал он.

Что говорят в России

Министр иностранных дел Сергей Лавров в январе называл несолидными исходящие от Японии сигналы о желании заключения мирного договора.

«Это даже несолидно. Приходит кто-то и говорит: вам просили передать. А где тут написано: «Уважаемый такой»? Нет этого. Просто: вот вам — давайте, работайте», — объяснил глава МИД.

О российской принадлежности Курильских островов Лавров заявлял не раз.

«Мы привлекли внимание наших друзей из Японии к тому, что вопросы суверенитета над островами не обсуждаются. Это территория Российской Федерации», — заявлял министр в 2019 году.

Президент Владимир Путин также подчеркивал, что Курильские острова стали российскими по результатам Второй мировой войны и ее итоги пересмотру не подлежат. Глава государства подчеркнул, что Россия никогда не усложняла диалог с Японией, все трудности пошли именно с японской стороны. Путин добавил, что РФ не против возобновления диалога о мирном договоре, но для этого Япония должна создать соответствующие условия.

Однако вместо создания этих самых условий японские власти продолжили вводить против России санкции. Ограничения коснулись множества физических и юридических лиц, страна вводила запрет на экспорт в Россию ряда товаров.

«Япония полноформатно присоединилась к практике незаконных санкций, ограничений в отношении нашей страны и заняла недружественную позицию по отношению к нам», — отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа назвал заключение мирного договора между Россией и Японией возможным. По его словам, РФ готова подписать соглашение, «но на условиях того, что Конституция защищает территориальную целостность страны».

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